Mulher é esfaqueada durante briga no Centro de Linhares, no ES

A vítima foi esfaqueada em frente a essa loja que fica no Centro de Linhares Crédito: Eduardo Dias

Uma confusão entre duas mulheres, no Centro de Linhares, na região Norte do Estado, terminou com uma delas esfaqueada, na tarde desta segunda-feira (07). A briga começou por volta das 16h30, no Mercado Municipal da cidade. A vítima foi socorrida pela Polícia Militar (PM) e levada para o hospital.

De acordo com a PM, a vítima foi atingida por duas facadas, sendo uma no braço direito e outra no braço esquerdo, na Rua Monsenhor Pedrinha. Ferida, a mulher ainda correu para dentro de uma farmácia que fica próximo ao local. A mulher foi socorrida pelos próprios militares até o Hospital Geral de Linhares para receber atendimento médico.