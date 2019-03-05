Mulher é esfaqueada ao tentar roubar a amiga em Vila Velha

Rua Donato de Almeida, no bairro Santos Dumont, onde uma mulher sofreu uma tentativa de roubo e esfaqueou a amigada Crédito: Bernardo Coutinho

Uma moradora do bairro Santos Dumont, em Vila Velha , que não teve a idade informada, esfaqueou a amiga, de 45 anos, após uma briga dentro de casa por volta das 20h desta segunda-feira (04).

Moradores do bairro contaram que a dona da casa e a amiga estavam conversando. Segundo relatos de testemunhas, a mulher de 45 anos teria tentado roubar a dona da casa. Para impedir o crime, a dona do imóvel reagiu e feriu a amiga com duas facadas: uma no peito e outra no ombro.

Vizinhos perceberam a confusão e acionaram uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) quando notaram que uma mulher estava ferida. A mulher de 45 anos foi levada para o Hospital Antônio Bezerra Faria, no mesmo município.