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Tentativa de assalto

Mulher é esfaqueada ao tentar roubar a amiga em Vila Velha

Caso aconteceu por volta das 20h desta segunda-feira (04) no bairro Santos Dumont

Publicado em 

05 mar 2019 às 16:34

Publicado em 05 de Março de 2019 às 16:34

Rua Donato de Almeida, no bairro Santos Dumont, onde uma mulher sofreu uma tentativa de roubo e esfaqueou a amigada Crédito: Bernardo Coutinho
Uma moradora do bairro Santos Dumont, em Vila Velha, que não teve a idade informada, esfaqueou a amiga, de 45 anos, após uma briga dentro de casa por volta das 20h desta segunda-feira (04).
Moradores do bairro contaram que a dona da casa e a amiga estavam conversando. Segundo relatos de testemunhas, a mulher de 45 anos teria tentado roubar a dona da casa. Para impedir o crime, a dona do imóvel reagiu e feriu a amiga com duas facadas: uma no peito e outra no ombro.
Vizinhos perceberam a confusão e acionaram uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) quando notaram que uma mulher estava ferida. A mulher de 45 anos foi levada para o Hospital Antônio Bezerra Faria, no mesmo município.
Aos investigadores do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), a mulher que foi esfaqueada contou que é usuária de crack e é soropositiva, tendo contraído a doença pelo uso de drogas. Ela confessou que foi esfaqueada ao tentar roubar a amiga.

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