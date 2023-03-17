Mulher é baleada dentro de carro durante assalto em Cariacica

Uma mulher de 61 anos foi baleada dentro do carro em que estava com o marido no bairro Vila Merlo, em Cariacica, na noite de quinta-feira (16). Três criminosos a pé e armados se aproximaram do casal e anunciaram o assalto.

Em entrevista ao repórter Diony Silva, da TV Gazeta, uma testemunha contou que o homem — que estava na direção do veículo — tentou arrancar com o carro, momento em que os bandidos atiraram. "Quando deu para ver, eles [criminosos] estavam no meio da rua apontando a arma para o carro e o senhor avançou para cima deles para jogá-los no chão e conseguir sair. Quando achou que ia sair, os meninos dispararam cerca de oito tiros".

Rua Almir Laranja, onde ocorreu assalto com tiros Crédito: Fernando Estevão

A mulher foi atingida por dois disparos: um no braço e o outro no peito. Ela foi socorrida e levada ao Pronto Atendimento (PA) de Flexal. A reportagem não conseguiu informações sobre o estado de saúde dela.

Roubo de carro

Momentos antes do assalto com tiros, uma outra ocorrência foi registrada em Cariacica, no bairro Prolar. Segundo a Polícia Militar, a corporação foi acionada para um roubo de veículo. A vítima reportou que foi abordada por três homens armados com pistola. Eles anunciaram o assalto e roubaram um Fiat Stilo. Pela dinâmica e quantidade de criminosos, a polícia suspeita que pode ser o mesmo trio que baleou a mulher em Vila Merlo.

Fiat Stilo roubado por criminosos Crédito: Leitor | A Gazeta

Buscas foram realizadas pela Polícia Militar, incluindo o patrulhamento a pé em Morro Novo e na Pedra do Urubu, no mesmo município, porém o carro não foi localizado. O caso agora será investigado pela Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Furtos e Roubos de Veículos (DFRV). Ninguém havia sido preso até a publicação desta reportagem.