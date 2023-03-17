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Insegurança

Mulher é baleada dentro de carro durante assalto em Cariacica

Vítima estava acompanhada do marido, que tentou arrancar com o veículo após a abordagem dos criminosos armados

Publicado em 17 de Março de 2023 às 13:12

Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

17 mar 2023 às 13:12
Uma mulher de 61 anos foi baleada dentro do carro em que estava com o marido no bairro Vila Merlo, em Cariacica, na noite de quinta-feira (16). Três criminosos a pé e armados se aproximaram do casal e anunciaram o assalto.
Em entrevista ao repórter Diony Silva, da TV Gazeta, uma testemunha contou que o homem — que estava na direção do veículo — tentou arrancar com o carro, momento em que os bandidos atiraram.  "Quando deu para ver, eles [criminosos] estavam no meio da rua apontando a arma para o carro e o senhor avançou para cima deles para jogá-los no chão e conseguir sair. Quando achou que ia sair, os meninos dispararam cerca de oito tiros".
Rua Almir Laranja, local onde mulher foi baleada durante tentativa de roubo
Rua Almir Laranja, onde ocorreu assalto com tiros Crédito: Fernando Estevão
A mulher foi atingida por dois disparos: um no braço e o outro no peito. Ela foi socorrida e levada ao Pronto Atendimento (PA) de Flexal. A reportagem não conseguiu informações sobre o estado de saúde dela.

Roubo de carro

Momentos antes do assalto com tiros, uma outra ocorrência foi registrada em Cariacica, no bairro Prolar. Segundo a Polícia Militar, a corporação foi acionada para um roubo de veículo. A vítima reportou que foi abordada por três homens armados com pistola. Eles anunciaram o assalto e roubaram um Fiat Stilo. Pela dinâmica e quantidade de criminosos, a polícia suspeita que pode ser o mesmo trio que baleou a mulher em Vila Merlo.
Veículo roubado pelos criminosos
Fiat Stilo roubado por criminosos Crédito: Leitor | A Gazeta
Buscas foram realizadas pela Polícia Militar, incluindo o patrulhamento a pé em Morro Novo e na Pedra do Urubu, no mesmo município, porém o carro não foi localizado. O caso agora será investigado pela Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Furtos e Roubos de Veículos (DFRV). Ninguém havia sido preso até a publicação desta reportagem.

Ajude a polícia

Qualquer informação que auxilie a polícia a elucidar esse ou outros crimes pode ser fornecida por meio do Disque-denúncia 181. A ligação é gratuita e o anonimato garantido.

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