Mulher é baleada ao se recusar a ir para casa de conhecido em Vila Velha

Posteriormente, chegou a informação de que uma mulher baleada havia dado entrada na Unidade de Ponto Atendimento (UPA) do bairro. Os policiais foram ao local e a vítima relatou que estava bebendo com um conhecido e, ao se recusar ir para a casa dele, foi atingida por um tiro no braço e outro na perna. O suspeito do crime não foi localizado.