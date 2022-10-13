Mulher é baleada ao se recusar a ir para casa de conhecido em Vila Velha

Uma mulher foi baleada por um conhecido com quem ela estava bebendo no bairro Riviera da Barra, em Vila Velha, na madrugada desta quinta-feira (13). Segundo a Polícia Militar, a vítima contou que foi atingida pelos disparos após recusar convite de ir para a casa do suspeito.
A PM informou que o Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes) recebeu a informação de que disparos de arma de fogo teriam sido efetuados no bairro Riviera da Barra. Militares foram ao local indicado, mas nenhuma vítima foi localizada.
Posteriormente, chegou a informação de que uma mulher baleada havia dado entrada na Unidade de Ponto Atendimento (UPA) do bairro. Os policiais foram ao local e a vítima relatou que estava bebendo com um conhecido e, ao se recusar ir para a casa dele, foi atingida por um tiro no braço e outro na perna. O suspeito do crime não foi localizado.
Procurada pela reportagem, a Polícia Civil disse que o caso será investigado por meio da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM) e, “para que a apuração seja preservada, nenhuma outra informação será repassada”, afirmou a corporação, em nota.
A Polícia Civil destacou que a população pode auxiliar na investigação por meio do telefone 181. O Disque-Denúncia é uma ferramenta segura, onde não é necessário se identificar para denunciar. “Todas as informações recebidas são investigadas. As informações ao Disque-Denúncia ainda podem ser enviadas por meio do site, onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas”, finalizou.