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Riviera da Barra

Mulher é baleada ao se recusar a ir para casa de conhecido em Vila Velha

Vítima e suspeito estavam bebendo, quando o homem chamou a mulher para ir à casa dele, teve o convite recusado e atirou contra ela na madrugada desta quinta-feira (13)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 out 2022 às 11:26

Publicado em 13 de Outubro de 2022 às 11:26

A UPA de Riviera da Barra que até hoje não está funcionando
UPA de Riviera da Barra, para onde mulher baleada foi socorrida Crédito: Reprodução
Uma mulher foi baleada por um conhecido com quem ela estava bebendo no bairro Riviera da Barra, em Vila Velha, na madrugada desta quinta-feira (13). Segundo a Polícia Militar, a vítima contou que foi atingida pelos disparos após recusar convite de ir para a casa do suspeito.
A PM informou que o Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes) recebeu a informação de que disparos de arma de fogo teriam sido efetuados no bairro Riviera da Barra. Militares foram ao local indicado, mas nenhuma vítima foi localizada.
Posteriormente, chegou a informação de que uma mulher baleada havia dado entrada na Unidade de Ponto Atendimento (UPA) do bairro. Os policiais foram ao local e a vítima relatou que estava bebendo com um conhecido e, ao se recusar ir para a casa dele, foi atingida por um tiro no braço e outro na perna. O suspeito do crime não foi localizado.
Procurada pela reportagem, a Polícia Civil disse que o caso será investigado por meio da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM) e, “para que a apuração seja preservada, nenhuma outra informação será repassada”, afirmou a corporação, em nota.
A Polícia Civil destacou que a população pode auxiliar na investigação por meio do telefone 181. O Disque-Denúncia é uma ferramenta segura, onde não é necessário se identificar para denunciar. “Todas as informações recebidas são investigadas. As informações ao Disque-Denúncia ainda podem ser enviadas por meio do site, onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas”, finalizou.

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