Mulher é atingida por duas balas perdidas em Cariacica

Segundo testemunhas, antes de ferir a mulher, os criminosos começaram a atirar contra um casal que passava de moto. Com medo de serem atingidos, o homem e a mulher largaram o veículo e se abrigaram na casa de uma moradora do bairro.

Os mesmos bandidos seguiram pelo bairro e, chegando na Rua Mario Amaral, começaram a atirar novamente até que acabaram atingindo a auxiliar de serviços gerais. Ela foi atingida nas nádegas e na coxa. Depois do ataque, eles fugiram e a vítima foi encaminhada para o Hospital São Lucas, em Vitória, onde encontra-se internada.