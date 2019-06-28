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Violência

Mulher é atingida por duas balas perdidas em Cariacica

A auxiliar de serviços gerais conversava com vizinhos quando bandidos armados, que estavam dentro de um carro, passaram pelo bairro atirando sem um alvo fixo

Publicado em 

28 jun 2019 às 13:57

Publicado em 28 de Junho de 2019 às 13:57

Caso é investigado pelo Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) Crédito: Bernardo Coutinho
Uma mulher, 45 anos, foi atingida por duas balas perdidas na noite desta quinta-feira (27), por volta de 23h, no bairro Campo Verde, em Cariacica. A auxiliar de serviços gerais conversava com vizinhos quando bandidos armados, que estavam dentro de um carro, passaram pelo bairro atirando sem um alvo fixo.
Segundo testemunhas, antes de ferir a mulher, os criminosos começaram a atirar contra um casal que passava de moto. Com medo de serem atingidos, o homem e a mulher largaram o veículo e se abrigaram na casa de uma moradora do bairro.
Os mesmos bandidos seguiram pelo bairro e, chegando na Rua Mario Amaral, começaram a atirar novamente até que acabaram atingindo a auxiliar de serviços gerais. Ela foi atingida nas nádegas e na coxa. Depois do ataque, eles fugiram e a vítima foi encaminhada para o Hospital São Lucas, em Vitória, onde encontra-se internada.
 

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