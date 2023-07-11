Mulher é ameaçada e sequestrada pelo ex-companheiro na Serra

Uma mulher, de 28 anos, passou por momentos de terror na manhã desta terça-feira (11). O ex-companheiro dela, de 32, que não aceitava o fim do relacionamento, a seguiu e a sequestrou no bairro Jardim Bela Vista, na Serra

Conforme informações da Polícia Militar , policiais foram acionados para irem ao bairro, onde uma mulher estaria sendo ameaçada pelo ex que estaria em um veículo. Uma equipe foi ao local indicado, porém nada foi encontrado.

Quando a viatura passou próximo ao viaduto de São Domingos, os militares avistaram um carro e uma mão que acenava pela janela para a viatura. A equipe prosseguiu atrás do veículo, com a sirene e giroflex ligados, dando a ordem de parada, porém o condutor continuou acelerando, fugindo dos policiais.

O carro foi alcançado a algumas ruas à frente e a mulher saiu do banco do carona pedindo socorro. Do banco do motorista, desembarcou um homem que gritou com os policiais e resistiu à abordagem.

Segundo a PM, foi necessário o uso da força para imobilizá-lo, porém o homem venceu a resistência e caiu, batendo o rosto no chão. Em seguida, ele foi novamente contido. Nada de ilícito foi encontrado com o suspeito, que não foi identificado.

A vítima contou aos policiais que o motorista era ex-companheiro dela e não aceitava o fim do relacionamento. Nesta terça-feira (11), ele a seguiu, tomou o celular dela, retirou o chip, pegou a bolsa da vítima e a jogou para dentro do carro. Na sequência, ele arrancou abruptamente com o veículo.

O homem foi detido e encaminhado para o Plantão Especializado da Mulher (PEM), em Vitória. O carro foi guinchado.