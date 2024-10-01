Mulher é agredida e assaltada por grupo em Jardim Camburi

Uma mulher foi agredida e assaltada enquanto fazia uma entrega no bairro Jardim Camburi, em Vitória, na segunda-feira (30). Ela contou aos policiais militares que estava em frente a uma casa quando um grupo com quatro suspeitos chegou. Um deles tentou puxar o celular da mão dela à força. A vítima tentou resistir, mas o criminoso torceu a mão dela e ainda deu um golpe de mata-leão na entregadora, pegando o aparelho.
A entregadora conversou com o repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, e contou como foi o roubo. "Eu percebi quatro pessoas vindo, eram dois rapazes e duas moças e eu estava atendendo a cliente no portão. Eu estava fazendo a entrega para a cliente quando eles chegaram e me abordaram. Como eu percebi que eles não estavam armados, eu tentei reagir segurando meu celular. Ele virou minha mão para trás, eu apertei o celular com a outra mão, e ele me apertou com um mata-leão. Nessa hora eu fiquei com medo da reação dele", disse. Por segurança, ela não será identificada.
O quarteto, formado por duas adolescentes e dois adultos, saiu correndo. Testemunhas que estavam em uma motocicleta foram até policiais militares que faziam patrulhamento pela região e contaram o que tinha acontecido. Elas passaram as características do grupo, e os agentes começaram a fazer buscas.
Consta em boletim de ocorrência que os militares avistaram os suspeitos dentro de um ônibus. O coletivo foi parado e o grupo abordado. Os policiais encontraram o celular da entregadora, e uma das integrantes do bando confessou o crime. Ela disse que todos haviam saído naquele dia para cometer roubos.
"Hoje eu nem fui trabalhar. Estou em casa. Medo a gente tem, mas a gente precisa trabalhar, então, fazer o quê? Infelizmente é um risco que a gente está correndo"
Eles foram levados para a Delegacia Especializada do Adolescente em Conflito com a Lei (Deacle). Em nota, a Polícia Civil disse que "os dois suspeitos, de 21 e 34 anos, foram autuados em flagrante por roubo qualificado, corrupção de menores e foram encaminhados para o Centro de Triagem de Viana (CTV). Já as duas adolescentes responderão por ato infracional análogo ao crime de roubo qualificado e foram encaminhadas ao Centro Integrado de Atendimento Socioeducativo (Ciase)".