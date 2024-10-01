Mulher é agredida e assaltada por grupo em Jardim Camburi

A entregadora conversou com o repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, e contou como foi o roubo. "Eu percebi quatro pessoas vindo, eram dois rapazes e duas moças e eu estava atendendo a cliente no portão. Eu estava fazendo a entrega para a cliente quando eles chegaram e me abordaram. Como eu percebi que eles não estavam armados, eu tentei reagir segurando meu celular. Ele virou minha mão para trás, eu apertei o celular com a outra mão, e ele me apertou com um mata-leão. Nessa hora eu fiquei com medo da reação dele", disse. Por segurança, ela não será identificada.