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Violência

Mulher de eletricista é detida suspeita de mandar matar o marido na Serra

O crime aconteceu no dia 10 de janeiro no bairro Parque Residencial Nova Almeida, na Serra. Luiz Carlos Devens, 49 anos, foi assassinado a tiros

Publicado em 

20 fev 2019 às 10:58

Publicado em 20 de Fevereiro de 2019 às 10:58

Luiz Carlos Devens, de 49 anos, foi assassinado dentro de casa Crédito: Mayra Bandeira/Reprodução
A mulher do eletricista Luiz Carlos Devens, 49 anos, assassinado a tiros no bairro Parque Residencial Nova Almeida, na Serra, foi presa na manhã desta quarta-feira (20) na casa dos pais, no bairro Jesus de Nazareth, em Vitória, suspeita de planejar a morte do marido. O crime aconteceu no dia 10 de janeiro.
Após ser detida durante um cumprimento de mandado de prisão temporária, Iraci Bezerra Miranda, de 41 anos, foi encaminhada para a sede da delegacia em Vitória, onde presta depoimento. Logo após o crime, a polícia recebeu diversas denúncias de que a Iraci seria a mandante do crime e, desde então, a participação dela vem sendo investigada.
A Delegacia Patrimonial fez no início da manhã uma operação em Nova Almeida, na Serra, para caçar o executor e os intermediários do crime, que foram identificados como Carlos Francisco da Silva, de 39 anos — que é jardineiro de Iraci, Sônia Francisco da Silva, de 43 anos — que é irmã de Carlos — e Robert Smit Teófilo Rocha, de 23 anos. 
VÍDEO
Robert está foragido. Ao procurar pelo suspeito em uma casa no bairro Porto Belo, em Cariacica, a polícia encontrou tabletes de maconha na residência. Um homem que estava no local, identificado como José Luiz Bezerra Neto foi detido e autuado por tráfico de drogas e associação ao tráfico. 
As drogas foram apreendidas em Porto Belo, Cariacica Crédito: Isaac Ribeiro
Mulher de eletricista é detida suspeita de mandar matar o marido na Serra
O CRIME
A vítima foi morta no quintal de casa, durante um assalto. Assustados com o que aconteceu, muitos vizinhos contaram que só ficaram sabendo do crime pela manhã e não sabiam dizer o que tinha acontecido.
Luiz Carlos era bastante querido no bairro e foi descrito pelos vizinhos como uma pessoa tranquila e prestativa. Ele trabalhava no setor de manutenção industrial em uma industria de mineração, porém estava de férias neste mês.
O eletricista morreu após ser atingido na cabeça por um único tiro. De acordo com informações do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), Luiz estava em um bar nas proximidades de casa, jogando baralho com um grupo de amigos, quando a esposa foi buscá-lo para fazerem um churrasco em casa.
> "Temi não voltar a ver meu filho", diz passageiro assaltado no Transcol
Por volta das 1h30 da madrugada, quando as vítimas entravam na garagem de casa, a vítima foi surpreendida por um bandido armado, que exigiu joias e dinheiro. A polícia não informou ao certo como foi a dinâmica do crime, mas o que se sabe é que a esposa de Luiz conseguiu correr e se trancar no banheiro da residência com as duas filhas do casal.
Luiz ficou do lado de fora com bandido e, neste momento, teria sido baleado. O assassino ainda teria fugido levando três celulares e uma quantia em dinheiro da vítima. Segundo a Polícia Civil, o suspeito ainda exigia do casal acesso a um suposto cofre que a família teria na residência.
SURPRESA
Moradores da Rua Baixo Guandu, onde o crime aconteceu, ficaram surpresos com a morte de Luiz. Muitos disseram não ter escutado barulho de tiro e nem qualquer discussão. “Aqui é muito tranquilo, nunca vimos nada desse tipo acontecer aqui na rua. Foi em um horário em que, normalmente, estou acordado, mas não vi nem ouvi nada suspeito”, contou o coordenador de materiais Ronald Tovar, 56 anos.
Os vizinhos contaram ainda que a casa da vítima possui uma cerca de proteção, instalada há pouco tempo. Segundo eles, Luiz havia trocado de carro recentemente e resolveu reforçar a segurança da residência.
Um outro vizinho da vítima contou que Luiz estava se preparando para a aposentadoria. “Ele deu entrada no pedido da aposentadoria. Estava na expectativa dela sair. Trabalhamos juntos por muitos anos, era uma pessoa excelente. Da melhor qualidade”, ressaltou, na ocasião, o aposentado José Neto Neves.
 

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