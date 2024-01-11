Mulher aciona PM para marido e acaba presa por ter mandado em aberto no ES

Os policiais checaram os nomes dos envolvidos e descobriram o mandado de prisão em aberto contra Karina. Por isso, ela foi levada para a delegacia. Já o marido foi preso em flagrante por lesão corporal.

Na casa estavam ainda os dois filhos do casal. Eles acompanharam os pais até a Delegacia do Plantão Especializado da Mulher, já que não tinha ninguém que pudesse ficar com eles. Um tempo depois, uma tia compareceu ao local e se comprometeu a cuidar das crianças.