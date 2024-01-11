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Na Serra

Mulher aciona PM para marido e acaba presa por ter mandado em aberto no ES

Ela disse que foi agredida no dia anterior e ameaçada de morte com uma faca na quarta-feira (10)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 jan 2024 às 09:08

Publicado em 11 de Janeiro de 2024 às 09:08

Um caso incomum aconteceu no bairro Vila Nova de Colares, na Serra, na última quarta-feira (10). Uma mulher de 38 anos chamou a polícia após ser vítima de violência doméstica. Acontece que ela também acabou detida, já que tinha um mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas.
De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Militar, os agentes chegaram na casa da família e Karina Pereira da Silva contou que, no dia anterior, tinha sido agredida pelo marido, identificado como Kevin Jheinison Osmundo Santos, de 25 anos. Na quarta, ele havia ameaçado a esposa de morte com uma faca.
Os policiais checaram os nomes dos envolvidos e descobriram o mandado de prisão em aberto contra Karina. Por isso, ela foi levada para a delegacia. Já o marido foi preso em flagrante por lesão corporal.
Karina Pereira da Silva, de 40 anos, e Kevin Jheinison Osmundo, de 26 anos, foram presos na Serra
Karina Pereira da Silva, de 40 anos, e Kevin Jheinison Osmundo, de 26 anos, foram presos na Serra Crédito: Fabrício Christ
Na casa estavam ainda os dois filhos do casal. Eles acompanharam os pais até a Delegacia do Plantão Especializado da Mulher, já que não tinha ninguém que pudesse ficar com eles. Um tempo depois, uma tia compareceu ao local e se comprometeu a cuidar das crianças.
Em nota, a Polícia Civil informou que "o suspeito de 25 anos foi autuado em flagrante por lesão corporal e ameaça, ambos na forma da Lei Maria da Penha, sendo encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV). Uma mulher, de 38 anos, também foi conduzida ao PEM. Em desfavor dela, havia um mandado de prisão preventiva expedido pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Vila Velha pelo crime de tráfico de drogas. O mandado foi cumprido e a mulher foi encaminhada ao sistema prisional".

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