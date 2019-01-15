Motorista embriagado atropela duas meninas em Regência, Linhares

Ocorrência foi registrada na Delegacia Regional de Linhares Crédito: Loreta Fagionato

Duas crianças ficaram feridas após serem atropeladas por um carro em uma rua de Regência, balneário de Linhares , região Norte do Estado, na noite desta segunda-feira (14). O motorista da Fiat Strada, 49 anos, e estava embriagado. Dentro do veículo, os policiais encontraram uma garrafa de cachaça. Apesar de ter sido autuado por embriaguez ao volante, o acusado pagou fiança e foi solto.

Segundo a Polícia Militar, a guarnição foi informada por populares que duas crianças haviam sido atropeladas por um indivíduo na Rua Lídio de Oliveira. Ao chegar ao local, os militares viram o veículo com a frente danificada e conversaram com o condutor. Os policiais afirmaram que o homem estava visivelmente embriagado. Em vistoria dentro do automóvel, eles encontraram uma garrafa transparente contendo cachaça.

Já as meninas que foram atropeladas ficaram feridas e foram socorridas pelo pai. Elas foram levadas até o Hospital Geral de Linhares. Uma das crianças tem apenas 3 anos. A outra não teve a idade informada. De acordo com a PM, as vítimas apresentavam diversas escoriações pelo corpo com sangramento. Uma delas quebrou um dente e a outra sentia muita dor na região do tórax.