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Imprudência ao volante

Motorista embriagado atropela duas meninas em Regência, Linhares

As meninas ficaram feridas e foram levadas a um hospital de Linhares. Dentro do veículo, a Polícia Militar encontrou uma garrafa de cachaça. O condutor foi autuado por embriaguez ao volante, mas pagou fiança e foi solto

Publicado em 

15 jan 2019 às 14:41

Publicado em 15 de Janeiro de 2019 às 14:41

Ocorrência foi registrada na Delegacia Regional de Linhares Crédito: Loreta Fagionato
Duas crianças ficaram feridas após serem atropeladas por um carro em uma rua de Regência, balneário de Linhares, região Norte do Estado, na noite desta segunda-feira (14). O motorista da Fiat Strada, 49 anos, e estava embriagado. Dentro do veículo, os policiais encontraram uma garrafa de cachaça. Apesar de ter sido autuado por embriaguez ao volante, o acusado pagou fiança e foi solto.
Segundo a Polícia Militar, a guarnição foi informada por populares que duas crianças haviam sido atropeladas por um indivíduo na Rua Lídio de Oliveira. Ao chegar ao local, os militares viram o veículo com a frente danificada e conversaram com o condutor. Os policiais afirmaram que o homem estava visivelmente embriagado. Em vistoria dentro do automóvel, eles encontraram uma garrafa transparente contendo cachaça.
Já as meninas que foram atropeladas ficaram feridas e foram socorridas pelo pai. Elas foram levadas até o Hospital Geral de Linhares. Uma das crianças tem apenas 3 anos. A outra não teve a idade informada. De acordo com a PM, as vítimas apresentavam diversas escoriações pelo corpo com sangramento. Uma delas quebrou um dente e a outra sentia muita dor na região do tórax.
O motorista causador do acidente foi conduzido para a 16ª Delegacia Regional de Linhares. A Polícia Civil informou que ele foi autuado por embriaguez ao volante e uma fiança foi arbitrada. O condutor pagou a fiança e foi liberado.

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