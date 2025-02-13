Motorista é obrigado por assaltantes a entrar de cueca no mar na Serra

Um motorista foi obrigado a tirar a roupa e entrar no mar somente de cueca durante um assalto na Serra, na madrugada desta quinta-feira (13). A Polícia Militar disse que, aos policiais, o homem de 40 anos relatou ter sido rendido por três criminosos, que exigiram carro, celular, carteira e dinheiro, antes de levá-lo a uma praia do município.

Após o assalto, veículo foi recuperado por policiais no bairro Feu Rosa Crédito: Leitor | A Gazeta

O roubo aconteceu no bairro Feu Rosa. O homem relatou que, após ser rendido pelos assaltantes, ele foi obrigado a tirar toda a roupa, ficando apenas de cueca. Em seguida, o motorista foi deixado na Praia de Manguinhos, onde os suspeitos ordenaram que ele entrasse no mar.

A vítima conseguiu fugir correndo pela areia da praia até o posto do Batalhão de Polícia de Trânsito (BPTran) na ES 010, em Manguinhos. Após o motorista do carro registrar a denúncia, o veículo foi encontrado pelos militares no bairro Feu Rosa, com vidros quebrados. A PM disse que buscas foram realizadas, mas os suspeitos não foram localizados pelos agentes.