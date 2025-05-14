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Na Ilha do Príncipe

Motorista é detido ao apresentar CNH de cartolina em Vitória

Homem de 45 anos tentou enganar agentes da Guarda Municipal com documento falsificado impresso em cartolina. Ele estava com o direito de dirigir suspenso
Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

14 mai 2025 às 16:21

Publicado em 14 de Maio de 2025 às 16:21

Motorista é detido ao apresentar CNH de cartolina durante fiscalização da Guarda de Vitória
Motorista é detido ao apresentar CNH de cartolina durante fiscalização da Guarda de Vitória Crédito: Divulgação | Guarda Municipal de Vitória
Um motorista de 45 anos foi detido na noite de terça-feira (13), na Ilha do Príncipe, em Vitória, após apresentar a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) de cartolina durante uma operação de fiscalização da Guarda Municipal. A ação tinha como foco veículos de transporte irregular de passageiros.
O condutor estava ao volante de um Siena registrado como táxi, mas que não exibia a plotagem obrigatória. A irregularidade chamou a atenção da equipe dos guardas municipais, que abordaram o veículo e solicitaram os documentos do carro e a habilitação do motorista.
O que os agentes receberam, no entanto, foi um documento falsificado.
“Ele nos apresentou uma CNH falsa, sem os códigos de segurança e com o verso de cor branca, impressa em cartolina. Era uma falsificação bem grosseira. Ao consultarmos o registro pelo nome dele, identificamos que o condutor estava com o direito de dirigir suspenso e a CNH verdadeira vencida desde janeiro de 2019”, o guarda municipal Vieira, da Gerência de Operações e Fiscalização de Trânsito (Goft) da Guarda de Vitória.
Motorista é detido ao apresentar CNH de cartolina em Vitória
Motorista é detido ao apresentar CNH de cartolina durante fiscalização da Guarda de Vitória
Motorista é detido por equipe da Guarda Municipal Crédito: Divulgação | Guarda Municipal de Vitória
Diante das irregularidades, foram lavrados autos de infração contra o proprietário do veículo por permitir que alguém não habilitado dirigisse o carro e por alteração nas características do veículo, já que o automóvel contava com instalação irregular de gás. O carro foi entregue a um condutor habilitado indicado pelo responsável.
Já o motorista foi encaminhado para a Delegacia Regional de Vitória para prestar esclarecimentos. A Polícia Civil destacou que ele foi autuado em flagrante por falsa identidade e encaminhado ao sistema prisional.

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