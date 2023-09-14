Motorista de app tem carro roubado durante corrida em Cachoeiro

Policiais recuperaram na manhã desta quinta-feira (14) o carro de um motorista de aplicativo roubado durante a madrugada, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. O veículo foi roubado por quatro criminosos durante a madrugada e recuperado após ser visto circulando na altura do bairro Coramara. Dois dos ladrões foram detidos.

Em entrevista à repórter Vivia Lima, da TV Gazeta Sul, o motorista, que preferiu não se identificar, disse que foi chamado para a corrida no bairro Novo Parque com destino ao Aeroporto. Segundo a vítima, logo que entraram no carro, os bandidos já anunciaram o assalto e três deles estavam armados. A vítima foi abandonada logo em seguida.

A Polícia Militar foi acionada após o carro — que já estava com restrição de furto e roubo — ser visto pela rede de videomonitoramento municipal. Os militares foram ao local e derem ordem de parada aos homens no veículo. A dupla foi reconhecida pela vítima como participantes do crime. Os dois, de 18 e 21 anos, foram levados para a Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim. Os nomes deles não foram divulgados.

Momento em que dupla é detida por policiais militares Crédito: Leitor A Gazeta