Motorista de aplicativo é preso suspeito de assaltos em Vila Velha

O motorista de aplicativo William Duarte Nascimento, 27 anos, foi preso em flagrante na madrugada de ontem, após assaltar uma estudante de 17 anos, em Vila Velha. De acordo com a Polícia Civil, ele é suspeito de participar de diversos assaltos na região. Junto com o criminoso, foram presos um adolescente de 17 anos e um homem identificado como Rickson Cezar Miguel Gasparini, 28.
O trio foi preso por volta das 2 horas, no bairro divino Espírito Santo. À polícia, a estudante assaltada contou que estavam com mais dois amigos, quando saíram de uma lanchonete, no bairro Santa Inês. As vítimas pararam para conversar e neste momento, foram surpreendidas pelos criminosos.
Segundo a estudante, William dirigia o carro, um Fox de cor escura, e parou na esquina de onde ela e os amigos conversavam. Rickson e o adolescente desceram do veículo, enquanto o motorista de aplicativo permaneceu no volante, dando cobertura.
Com uma falsa pistola, os dois roubaram do celular da estudante e fugiram. A Polícia Militar foi acionada e localizou o carro de Willian quando os suspeitos passavam pela Rua Alan Kardec.
Dentro do veículo, os militares encontraram a arma falsa e o celular roubado da estudante. Os três assaltantes também foram reconhecidos pela vítima. A ocorrência foi registrada na 4ª Delegacia Regional.
No boletim, os militares que atenderam a ocorrência relatam que o celular encontrado com o adolescente havia sido roubado na noite da última segunda-feira. Com William, a polícia também encontrou um aparelho roubado no dia 13 deste mês.
Além disso, a Polícia Civil informou que em outras ocorrências de assalto ocorridas na região, as vítima relataram ter sido abordadas por três homens, em um carro com as mesmas características que o de William.
O veículo, inclusive, também era utilizado por ele para trabalhar. Os três suspeitos foram autuados por roubo e encaminhados ao presídio.