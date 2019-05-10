Motorista de aplicativo é abandonado dentro de porta-malas na Leste-Oeste

Um motorista de aplicativo, de 22 anos, foi sequestrado e colocado dentro do porta-malas de um carro após um assalto em Vila Velha. O caso aconteceu por volta de 3h30 da madrugada desta sexta-feira (10). O veículo foi abandonado com o profissional dentro na Rodovia Leste-Oeste, na altura de Vale Encantado.
Segundo o motorista, o carro, um Peugeot 207 Sedan, foi alugado há cerca de 2 meses para ele trabalhar como motorista de aplicativo. Nesta madrugada, ele havia parado para comer, próximo a uma boate em Coqueiral de Itaparica, em Vila Velha. Dois homens e uma mulher pediram uma corrida até o bairro Bandeirantes, em Cariacica.
Quando seguia para o local, próximo ao Terminal de Itaparica, um dos homens anunciou o assalto, apresentando a arma. Eles pediram para que ele dirigisse até um local indicado, a cerca de 500 metros de onde estavam. O motorista foi colocado dentro do porta-malas do carro.
Os criminosos conduziram o veículo por cerca de 20 minutos, quando uma das pessoas que estava na condução do Peugeot parou o veículo, na Rodovia Leste-Oeste, na altura do bairro Vale Encantando, ainda em Vila Velha. Segundo o motorista, os criminosos foram embora, levando a chave do carro. Ele continuou preso no porta-malas.
Como tinha um celular reserva na cintura, o motorista de aplicativo conseguiu ligar para a Polícia Militar para explicar o que tinha acontecido. De acordo com ele, os policiais foram até o local, mas ele conseguiu sair sozinho, destravando o porta-malas na parte de dentro.
Ao sair, o motorista percebeu que foram levados, além da chave do carro, um celular, R$ 180 em espécie e o chinelo dele. O veículo foi levado com um guincho para a 2ª Delegacia Regional de Vila Velha, onde o boletim de ocorrência foi registrado. Ninguém foi preso até o momento.
Com informações de Mayra Bandeira