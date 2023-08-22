Motociclista leva oito facadas após ser "fechado" no trânsito em Vitória

Marcas de sangue ficaram na calçada onde o motococlista foi ferido com golpes de faca em Vitória Crédito: Ronaldo Rodrigues

Um motociclista, de 43 anos, levou oito facadas durante uma briga de trânsito na noite de segunda-feira (21), no bairro Santa Luiza, em Vitória . Ele está internado em estado grave.

Segundo apuração do repórter André Falcão, da TV Gazeta, mesmo ferido, o motociclista contou à polícia que foi fechado por um carro em um cruzamento da Avenida Maruípe com a Reta da Penha, e foi chamar atenção do motorista. E foi aí que o suspeito saiu do carro com uma faca, desferiu os golpes e fugiu.

Um comerciante, que não quis ser identificado, viu quando a vítima foi esfaqueada.

“A gente ouviu muito gritos e corremos para ver o que era, foi quando vimos ele todo sangrando. Ele caiu no chão, a gente correu para ajudar. Os paramédicos disseram que a situação era grave”, disse o comerciante.

A tentativa de homicídio ocorreu no cruzamento da Avenida Maruípe com a Reta da Penha, em Vitória Crédito: Ronaldo Rodrigues

Polícia Militar informou que duas ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) socorreram a vítima, que foi encaminhada para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência. Buscas foram realizadas, mas o autor do crime não foi localizado.

Segundo a Polícia Civil , o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória.