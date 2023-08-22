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Gravemente ferido

Motociclista leva oito facadas após ser "fechado" no trânsito em Vitória

O homem, de 43 anos, foi esfaqueado após chamar atenção de um motorista que o fechou no cruzamento da Avenida Maruípe com a Reta da Penha
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 ago 2023 às 15:13

Publicado em 22 de Agosto de 2023 às 15:13

Motocicilista é esfaqueada em briga de trânsito
Marcas de sangue ficaram na calçada onde o motococlista foi ferido com golpes de faca em Vitória Crédito: Ronaldo Rodrigues
Um motociclista, de 43 anos, levou oito facadas durante uma briga de trânsito na noite de segunda-feira (21), no bairro Santa Luiza, em Vitória. Ele está internado em estado grave.
Segundo apuração do repórter André Falcão, da TV Gazeta, mesmo ferido, o motociclista contou à polícia que foi fechado por um carro em um cruzamento da Avenida Maruípe com a Reta da Penha, e foi chamar atenção do motorista. E foi aí que o suspeito saiu do carro com uma faca, desferiu os golpes e fugiu.
Um comerciante, que não quis ser identificado, viu quando a vítima foi esfaqueada.
“A gente ouviu muito gritos e corremos para ver o que era, foi quando vimos ele todo sangrando. Ele caiu no chão, a gente correu para ajudar. Os paramédicos disseram que a situação era grave”, disse o comerciante.
Motocicilista é esfaqueada em briga de trânsito
A tentativa de homicídio ocorreu no cruzamento da Avenida Maruípe com a Reta da Penha, em Vitória Crédito: Ronaldo Rodrigues
Polícia Militar informou que duas ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) socorreram a vítima, que foi encaminhada para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência. Buscas foram realizadas, mas o autor do crime não foi localizado.
Segundo a Polícia Civil, o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória.
Com informações de André Falcão, da TV Gazeta.

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