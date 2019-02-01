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Operação

Moscoso: polícia sobe morro após denúncias de expulsão de moradores

A polícia recebeu denúncias de que traficantes estariam forçando moradores a abandonar suas casas

Publicado em 

31 jan 2019 às 23:40

Publicado em 31 de Janeiro de 2019 às 23:40

Policiais fizeram operação na noite desta quinta-feira (31), no Morro do Moscoso, em Vitória Crédito: Tiago Felix | TV Gazeta
Após receberem denúncias de que bandidos estariam forçando moradores a abandonar suas casas do Morro do Moscoso, em Vitória, na noite desta quinta-feira (31), viaturas da Força Tática foram acionadas e realizaram um cerco na região. O patrulhamento aconteceu por volta das 21h.
> Tiroteio deixa feridos no Morro do Moscoso em Vitória
Durante a operação, os policiais chegaram a identificar os suspeitos. De acordo com os policiais, as denúncias eram de que suspeitos estavam andando camuflados na região. Assim que avistaram a polícia, o grupo que era composto por cerca de 15 homens, fugiu em direção ao Morro do Cabral.
> Novos suspeitos do ataque no Morro do Moscoso são identificados
Ainda segundo os policiais, durante a fuga, os criminosos chegaram a entrar dentro da casa de um morador. Um dos suspeitos dispensou uma pistola 380 no caminho.
> Polícia Militar prende sete pessoas no Morro da Conquista, em Vitória
A ocorrência foi encaminhada para a Delegacia Regional de Vitória. Nenhum suspeito foi detido.
Um dos suspeitos dispensou uma pistola 380 no caminho. Crédito: Divulgação | PM
 

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