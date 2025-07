Vila Velha

Morador fica ferido após suspeito invadir prédio na Praia da Costa

De acordo com a Polícia Militar, o suspeito chegou a arrombar a porta do edifício e algumas pessoas, com medo, tiveram que se esconder no banheiro da guarita

Felipe Sena Repórter / [email protected]

Publicado em 28 de julho de 2025 às 10:36

Delegacia Regional de Vila Velha, para onde suspeito foi levado Crédito: Polícia Civil

Um homem de 35 anos foi preso, na tarde de sábado (26), após invadir um prédio residencial na orla da Praia da Costa, em Vila Velha. De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Militar, um morador chegou a ficar ferido, com cortes no braço e no pé, no momento em que o suspeito estava arrombando a porta do edifício. Com medo, enquanto o criminoso tentava entrar, pessoas se esconderam no banheiro da guarita.>

O suspeito, identificado como Renan Mendes Corrêa, invadiu o prédio por volta das 16h. Pedestres que passavam pela Avenida Antônio Gil Veloso perceberam a movimentação e acionaram a polícia. Quando os militares chegaram, encontraram o homem dentro do prédio.>

Durante a ação, os policiais constataram que uma porta havia sido arrombada a chutes por Renan. Segundo o boletim de ocorrência, "após o autor conseguir arrombar a porta com chutes, essa ação acabou cortando o braço e o pé de um morador, que informou que iria prosseguir até um hospital para receber atendimento". Duas moradoras, temendo pela própria segurança, ficaram trancadas no banheiro da guarita do prédio até a chegada da polícia.>

Após ser detido, Renan foi conduzido à 2ª Delegacia Regional de Vila Velha. Segundo o boletim, ele também teve um corte no pé causado pela porta que ele mesmo arrombou.>

>

A Polícia Civil informou que o suspeito foi autuado em flagrante por violação de domicílio e dano ao patrimônio qualificado. Depois, foi encaminhado ao sistema prisional.>

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta