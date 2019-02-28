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No final da noite

Morador é assassinado durante ataque de bandidos em Vitória

Segundo informações de moradores, Jorge Luiz voltava da comemoração de segundo lugar da Novo Império no Carnaval de Vitória

Publicado em 

28 fev 2019 às 11:45

Publicado em 28 de Fevereiro de 2019 às 11:45

Jorge Luiz Viana da Silva, 56 anos, foi assassinado a tiros em Caratoíra Crédito: Reprodução
Um morador de Caratoíra, em Vitória, foi morto durante um ataque ao bairro no final da noite desta quarta-feira (27). Segundo informações de moradores, Jorge Luiz Viana da Silva, de 56 anos, que trabalhava como pintor, voltava da comemoração do título de segundo lugar da Novo Império, escola tradicional do bairro.
Ainda de acordo com o que moradores relataram à reportagem da TV Gazeta, um grupo de pelo menos seis criminosos chegou fortemente armado atirando na Rua Dom João Nery. Foram pelo menos cinquenta tiros. Além de Jorge Luiz, eles também atiraram no ombro de um jovem de 21 anos, que está internado no Hospital São Lucas, em Vitória. A perícia da Polícia Civil foi acionada por volta das 23h50. 
O corpo de Jorge Luiz foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória. O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).
Com informações de Mayra Bandeira e André Falcão

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