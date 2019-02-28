Morador é assassinado durante ataque de bandidos em Vitória

Um morador de Caratoíra, em Vitória, foi morto durante um ataque ao bairro no final da noite desta quarta-feira (27). Segundo informações de moradores, Jorge Luiz Viana da Silva, de 56 anos, que trabalhava como pintor, voltava da comemoração do título de segundo lugar da Novo Império, escola tradicional do bairro.
Ainda de acordo com o que moradores relataram à reportagem da TV Gazeta, um grupo de pelo menos seis criminosos chegou fortemente armado atirando na Rua Dom João Nery. Foram pelo menos cinquenta tiros. Além de Jorge Luiz, eles também atiraram no ombro de um jovem de 21 anos, que está internado no Hospital São Lucas, em Vitória. A perícia da Polícia Civil foi acionada por volta das 23h50.
O corpo de Jorge Luiz foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória. O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).
Com informações de Mayra Bandeira e André Falcão