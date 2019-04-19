Morador de rua é morto a socos e chutes em Vila Velha

Homem que matou morador de rua foi confrontado por testemunhas no local Crédito: Internauta/WhatsApp Gazeta Online

Um morador de rua foi assassinado com socos e chutes por volta de 00h30 desta sexta-feira (19), na Avenida Santa Leopoldina, em Coqueiral de Itaparica, bairro de Vila Velha. A vítima morreu com lesões e fraturas, e o autor do crime foi preso.

De acordo com uma testemunha, que entrou em contato com a reportagem do Gazeta Online, o autor dos socos disse que o morador de rua havia roubado o celular. "Foi em frente a um supermercado e o homem estava totalmente alcoolizado", disse.

Segundo a testemunha, em seguida a vítima ficou desacordada e o Samu e Polícia foram acionados. "O pessoal que estava lá ficou pedindo para o homem parar de bater, mas ele não parou. Todos ficaram com medo de tentar impedi-lo porque ele estava visivelmente fora de si", detalha.

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De acordo com informações apuradas pela TV Gazeta, quando a Polícia Militar chegou ao local já encontrou o morador de rua morto dentro da ambulância do Samu.