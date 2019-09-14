Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Crime

Menina de oito anos é estuprada pelo primo e internada em Vila Velha

A criança foi encaminhada para o Hospital Infantil de Vila Velha após reclamar de dores nas partes íntimas

Publicado em 

14 set 2019 às 07:17

Publicado em 14 de Setembro de 2019 às 07:17

Suspeito de abusar da menina de oito anos é levado para o DPJ de Vila Velha Crédito: Arquivo
Uma menina de 8 anos foi internada após ser estuprada pelo primo, em Cariacica. O crime foi descoberto pela mãe da menina, na quinta-feira (12), depois que a criança reclamou de dores nas partes íntimas.
A menina foi levada para o Pronto Atendimento de Alto Lage, em Cariacica, onde uma médica constatou lesões na criança. A polícia militar foi acionada e registrou boletim de ocorrência.
A menina teve que ser encaminhada para o Hospital Infantil de Vila Velha (Imaba), onde permanecia internada até a noite de sexta-feira (13). Em conversa com a mãe, a vítima contou que o autor seria o primo, de 13 anos, que frequentava a casa da menina.
O suspeito foi levado à Delegacia Regional de Vila Velha e confessou que abusava da menina. O adolescente foi apreendido pelo crime de estupro e seria apresentado hoje ao Ministério público.
Menina de oito anos é estuprada pelo primo e internada em Vila Velha

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

assedio espírito santo Estupro Vila Velha
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Editais e Avisos - 10/04/2026
Imagem de destaque
Tiros e mortes em Cariacica foram a completa inversão da função policial
Imagem de destaque
Claus, Abatti Abel e Wilton Sampaio serão os árbitros brasileiros na Copa

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados