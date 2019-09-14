A menina foi levada para o Pronto Atendimento de Alto Lage, em Cariacica, onde uma médica constatou lesões na criança. A polícia militar foi acionada e registrou boletim de ocorrência.
A menina teve que ser encaminhada para o Hospital Infantil de Vila Velha (Imaba), onde permanecia internada até a noite de sexta-feira (13). Em conversa com a mãe, a vítima contou que o autor seria o primo, de 13 anos, que frequentava a casa da menina.
O suspeito foi levado à Delegacia Regional de Vila Velha e confessou que abusava da menina. O adolescente foi apreendido pelo crime de estupro e seria apresentado hoje ao Ministério público.
Menina de oito anos é estuprada pelo primo e internada em Vila Velha