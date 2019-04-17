Mais um apartamento em Jardim da Penha é alvo de bandidos em Vitória

Romualdo Gianordoli, chefe do Deic Crédito: Gazeta Online

O novo boletim de ocorrência é de uma invasão que ocorreu em 22 de fevereiro, em Jardim da Penha. De acordo com o Departamento Especializado de Investigação Criminais (Deic), o proprietário saiu de casa por volta das 11h30 da manhã para ir à praia. Ao retornar cerca de uma hora depois, a surpresa foi a porta arrombada e pertencentes levados: aliança, anel de formatura, tablet, notebook e um celular. O prédio não possuía porteiro.

Mais uma vez o miolo da fechadura foi retirado. Os criminosos levam sempre objetos que são fáceis de transportar e, geralmente, tem maior valor, por isso a preferência por joias Chefe do Deic, Romualdo Gianordoli

A ação é semelhante com os outros três casos investigados pelo Deic. O primeiro deles foi no dia 20 de janeiro, no apartamento de um defensor público em Jardim da Penha. Ele e a família saíram de casa numa viagem de fim de semana e, ao retornarem, encontraram o porta aberta e cerca de R$ 50 mil em joias e dois notebooks levados.

No dia 11 de março, o imóvel de uma aposentada, localizado na Praia do Canto, que estava em Nanuque, na Bahia, foi invadido por criminosos após o miolo da fechadura também ser retirado. Do local, foram levados cerca de R$ 1 milhão em joias, inclusive algumas com esmeraldas e rubis na composição.

Já em 11 de abril, novamente na Praia do Canto, o alvo foi um apartamento do terceiro andar de um prédio. Dessa vez, porém, com medo de serem descobertos, os suspeitos abandonaram o local sem levar nada. Somente este condomínio havia câmeras de videomonitoramento, fato que levou a polícia a um casal suspeito que até o momento não foi identificado.

POLÍCIA DIVULGA VÍDEO DE DUPLA SUSPEITA DE INVADIR PRÉDIOS EM VITÓRIA





Dupla suspeita de invadir prédios em Vitória Crédito: Reprodução

Polícia Civil está divulgando um vídeo em que aparecem dois suspeitos de arrombar um apartamento em um prédio da Praia do Canto, em Vitória, na última quinta-feira (11). De acordo com informações do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic), um homem e uma mulher chegaram ao prédio no dia do crime por volta das 12h20 — horário em que a suspeita entrou no local sozinha. está divulgando um vídeo em que aparecem dois suspeitos de arrombar um apartamento em um prédio da, em, na última quinta-feira (11). De acordo com informações do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic), um homem e uma mulher chegaram ao prédio no dia do crime por volta das 12h20 — horário em que a suspeita entrou no local sozinha.

Jardim da Penha e furtarem aproximadamente R$ 1 milhão em joias, segundo a polícia. Já às 14h38, as câmeras flagraram o cúmplice entrando no prédio também. Lá, eles foram até um apartamento, arrombaram a fechadura e entraram. Porém, na ocasião, a dupla fugiu sem levar nada. Os criminosos são suspeitos de arrombarem outros três apartamentos na Praia do Canto e eme furtarem aproximadamente R$ 1 milhão em joias, segundo a polícia.

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