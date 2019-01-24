Mãe supera assassinato da filha através da fé em Linhares

Meiry e Penha: última foto de mãe e filha antes de crime Crédito: Arquivo pessoal

Para superar a dor pela morte da filha mais velha, a confeiteira Maria da Penha Bandeira, de 49 anos, mãe de Meiryhellen, se apega à fé em Deus e no amor à família. “É muito difícil superar, porque a ficha nunca cai. A gente toca a vida trabalhando, cuidando da família, mas todo dia em algum momento eu me lembro da Meiry. Mas primeiro Deus e depois minha família têm me dado muita força para superar a cada dia”, contou.

Evangélica, Penha disse que frequenta a igreja e se apega à filha mais nova e a uma neta de 6 anos para suportar a dor. “É tudo o que me dá forças para seguir em frente”, ressaltou.

Ela ainda comentou que foi uma covardia os assassinatos de Emilly e Meiry. “O crime foi muito covarde. Não tem explicação perder um filho dessa forma. A gente sempre espera viver com os filhos até ficar bem velhinha e eles enterrarem a gente, mas nunca esperamos enterrar um filho. É uma dor muito grande”, lamentou.

Penha também lembra as qualidades de Meiry e os sonhos que a jovem tinha. “Minha filha era muito simples, uma pessoa amigável, incapaz de destratar alguém, sempre muito dócil e disposta a ajudar quem precisasse. Ela trabalhava no petshop e tinha muito amor pelos bichinhos, sempre trabalhou e batalhou pra ter suas coisas, estava terminando de pagar sua moto e tinha pretensão futuramente de fazer uma casa para a gente”, relembrou.

Com carinho, ela se lembra da última foto que fez com a filha. “Foi em um domingo antes do crime, ela morreu na mesma semana, na quinta-feira. A foto representa muita saudade, muita saudade”, contou bastante emocionada.

AUDIÊNCIAS

Fórum Desembargador Mendes Wanderley, em Linhares Crédito: Loreta Fagionato

A próxima audiência de instrução e julgamento de Roberto Luis Pavani, acusado pelo duplo homicídio, está marcada para acontecer no próximo dia 30 de janeiro, no Fórum Desembargador Mendes Wanderley, em Linhares. A informação é do Tribunal de Justiça do Estado (TJES), que destacou que duas testemunhas de acusação serão ouvidas. Penha quer que a Justiça seja feita e o suspeito continue preso.

“Espero que, nesse tempo que ficar preso, ele sinta a for que causou nas nossas famílias. Quantas lágrimas desceram porque ele simplesmente disparou a arma, acabou com duas vidas, dois sonhos que seriam realizados e não serão mais? Que ele reflita na dor que nos causou e lembre que ele também tem família, tem esposa, tem filhos e netos”, pediu Penha.