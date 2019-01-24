Mãe supera assassinato da filha através da fé em Linhares

Na noite de 21 de setembro de 2017, a tosadora Meiryhellen Bandeira, de 28 anos, e a estudante Emilly Martins Pereira, de 21 anos, foram assassinadas a tiros no bairro Novo Horizonte, em Linhares, região Norte do Estado. O motivo do crime é a homofobia, de acordo com o Ministério Público do Estado (MPES). Um vizinho de Emilly não aceitava o relacionamento das jovens e atirou nas costas das duas. A estudante foi socorrida com vida, levada ao hospital e passou por uma cirurgia, mas não resistiu aos ferimentos e morreu algumas horas depois. Já Meiry, como era conhecida, morreu na hora.
Para superar a dor pela morte da filha mais velha, a confeiteira Maria da Penha Bandeira, de 49 anos, mãe de Meiryhellen, se apega à fé em Deus e no amor à família. “É muito difícil superar, porque a ficha nunca cai. A gente toca a vida trabalhando, cuidando da família, mas todo dia em algum momento eu me lembro da Meiry. Mas primeiro Deus e depois minha família têm me dado muita força para superar a cada dia”, contou.
Evangélica, Penha disse que frequenta a igreja e se apega à filha mais nova e a uma neta de 6 anos para suportar a dor. “É tudo o que me dá forças para seguir em frente”, ressaltou.
Ela ainda comentou que foi uma covardia os assassinatos de Emilly e Meiry. “O crime foi muito covarde. Não tem explicação perder um filho dessa forma. A gente sempre espera viver com os filhos até ficar bem velhinha e eles enterrarem a gente, mas nunca esperamos enterrar um filho. É uma dor muito grande”, lamentou.
Penha também lembra as qualidades de Meiry e os sonhos que a jovem tinha. “Minha filha era muito simples, uma pessoa amigável, incapaz de destratar alguém, sempre muito dócil e disposta a ajudar quem precisasse. Ela trabalhava no petshop e tinha muito amor pelos bichinhos, sempre trabalhou e batalhou pra ter suas coisas, estava terminando de pagar sua moto e tinha pretensão futuramente de fazer uma casa para a gente”, relembrou.
Com carinho, ela se lembra da última foto que fez com a filha. “Foi em um domingo antes do crime, ela morreu na mesma semana, na quinta-feira. A foto representa muita saudade, muita saudade”, contou bastante emocionada.
AUDIÊNCIAS
A próxima audiência de instrução e julgamento de Roberto Luis Pavani, acusado pelo duplo homicídio, está marcada para acontecer no próximo dia 30 de janeiro, no Fórum Desembargador Mendes Wanderley, em Linhares. A informação é do Tribunal de Justiça do Estado (TJES), que destacou que duas testemunhas de acusação serão ouvidas. Penha quer que a Justiça seja feita e o suspeito continue preso.
“Espero que, nesse tempo que ficar preso, ele sinta a for que causou nas nossas famílias. Quantas lágrimas desceram porque ele simplesmente disparou a arma, acabou com duas vidas, dois sonhos que seriam realizados e não serão mais? Que ele reflita na dor que nos causou e lembre que ele também tem família, tem esposa, tem filhos e netos”, pediu Penha.
A primeira audiência do caso aconteceu em 29 de novembro do ano passado. Oito testemunhas foram ouvidas. Roberto está preso desde 11 de outubro do ano passado, na Penitenciária de Segurança Média I, em Viana, na Grande Vitória. Ele participou da audiência no mês passado e seu interrogatório estava previsto, mas não foi realizado.