Mãe acusada de agredir bebê é detida em Colatina

Agressão física e tentativas de enforcamento e queimadura. Estas foram as três atitudes que uma criança de apenas um ano sofreu pelas mãos da própria mãe. O caso – que gerou revolta na população local – aconteceu durante a noite do último domingo (24), no bairro Vicente Soella, em Colatina, no Noroeste do Estado.
Segundo relatos de testemunhas, a mulher, de 40 anos, teria jogado o filho contra a parede, tentado enforcá-lo e alimentá-lo com uma mamadeira ainda bastante quente. Abismados, os moradores da região tomaram a criança da mãe e acabaram por agredi-la, causando um ferimento na testa dela.
De acordo com o registro da Polícia Militar, três pessoas foram ouvidas a respeito do ocorrido e não foi possível identificar quem teria dado o golpe que machucou a mulher. Por causa dos maus-tratos, ela foi detida e encaminhada à Delegacia Regional de Colatina. Já o filho de um ano ficou sob tutela do Estado.
Em nota, o Conselho Tutelar de São Silvano informou que a criança continua institucionalizada e que o processo corre em segredo de Justiça. A Polícia Civil, por sua vez, também por meio de nota, comunicou que a mãe assinou um Termo Circunstanciado (TC) por maus tratos e vai responder o processo em liberdade.