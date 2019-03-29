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Noroeste

Mãe acusada de agredir bebê é detida em Colatina

Vizinhos agrediram a mulher e chamaram a polícia

Publicado em 29 de Março de 2019 às 15:20

Publicado em 

29 mar 2019 às 15:20
Delegacia Regional de Colatina Crédito: TV Gazeta Noroeste
Agressão física e tentativas de enforcamento e queimadura. Estas foram as três atitudes que uma criança de apenas um ano sofreu pelas mãos da própria mãe. O caso – que gerou revolta na população local – aconteceu durante a noite do último domingo (24), no bairro Vicente Soella, em Colatina, no Noroeste do Estado.
Segundo relatos de testemunhas, a mulher, de 40 anos, teria jogado o filho contra a parede, tentado enforcá-lo e alimentá-lo com uma mamadeira ainda bastante quente. Abismados, os moradores da região tomaram a criança da mãe e acabaram por agredi-la, causando um ferimento na testa dela.
De acordo com o registro da Polícia Militar, três pessoas foram ouvidas a respeito do ocorrido e não foi possível identificar quem teria dado o golpe que machucou a mulher. Por causa dos maus-tratos, ela foi detida e encaminhada à Delegacia Regional de Colatina. Já o filho de um ano ficou sob tutela do Estado.
Em nota, o Conselho Tutelar de São Silvano informou que a criança continua institucionalizada e que o processo corre em segredo de Justiça. A Polícia Civil, por sua vez, também por meio de nota, comunicou que a mãe assinou um Termo Circunstanciado (TC) por maus tratos e vai responder o processo em liberdade.

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