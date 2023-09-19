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Flagrante

Ladrão faz buraco em parede e furta obra, salão e padaria em Jardim da Penha

PM abordou suspeito na Rua Comissário Octávio Queiroz. Ele foi visto empurrando um carrinho com caixas contendo produtos furtados, na manhã desta terça (19)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 set 2023 às 11:04

Publicado em 19 de Setembro de 2023 às 11:04

Movimentação de viaturas da Polícia Militar após ocorrência de furto em Jardim da Penha
Movimentação de viaturas da Polícia Militar após ocorrência de furto em Jardim da Penha Crédito: Leitor A Gazeta
Um jovem de 25 anos foi preso nas primeiras horas da manhã desta terça-feira (19), em Jardim da Penha, Vitória, após invadir uma obra, um salão de beleza e uma padaria no bairro e furtar produtos desses locais.
Polícia Militar foi acionada por volta de 4h para verificar um possível furto em um imóvel em construção. O chamado dava conta de que um homem teria entrado no imóvel e, algum tempo depois, saído com duas caixas com materiais diversos.
Os policiais seguiram para o local e conseguiram realizar a abordagem do suspeito, que empurrava as caixas em um carrinho na Rua Comissário Octávio Queiroz.
Foi verificado que dentro das caixas havia grande quantidade de produtos de material de construção, padaria e salão de beleza. Os itens foram furtados de estabelecimentos aos quais o homem teria tido acesso por meio da obra, após abrir buraco, quebrando uma fileira de tijolos e um cadeado.
O suspeito foi reconhecido pelas vítimas por meio das imagens de videomonitoramento. Ele foi detido e encaminhado à Delegacia Regional de Vitória.
Procurada, a Polícia Civil informou que o suspeito, de 25 anos, conduzido à Delegacia Regional de Vitória, foi autuado em flagrante por furto qualificado, sendo encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV).

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