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Assalto

Juiz de São Paulo é assaltado na Praia do Canto

Um magistrado de São Paulo foi assaltado por um bandido armado em frente a um hotel. Os bandidos fugiram levando celulares e uma carteira.

Publicado em 

22 fev 2019 às 21:35

Publicado em 22 de Fevereiro de 2019 às 21:35

Um juiz do Tribunal de Justiça de São Paulo foi assaltado por um bandido armado na noite dessa quinta-feira (21) na Praia do Canto, em Vitória. O criminoso fugiu levando quatro celulares e uma carteira contendo documentos e cartões da vítima. Ninguém foi preso.
Aos policiais militares, o magistrado contou que estava próximo a um hotel da região, em uma rua da Praia do Canto, quando foi abordado por um bandido armado. O ladrão anunciou o assalto e exigiu que o juiz entregasse os pertences.
O assaltante conseguiu fugir. A Polícia Militar foi acionada, fez buscas na região, mas o suspeito não foi localizado. O magistrado assaltado integrou a equipe da Corregedoria Nacional de Justiça do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).
Formada por magistrados e servidores do Conselho Nacional de Justiça, os profissionais fizeram inspeções de rotina no Tribunal de Justiça e na Corregedoria Geral de Justiça do Espírito Santo. Os trabalhos foram encerrados nesta sexta-feira (22).
 

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