Jovem tem casa arrombada e é morto com mais de 20 tiros em Vila Velha

Um jovem de 26 anos foi assassinado com mais de 20 tiros dentro de casa na rua Golfinho, no bairro Nova Ponta da Fruta, em Vila Velha, na madrugada desta sexta-feira (4). Segundo boletim unificado da Polícia Militar, Breno Campos da Silva foi atingido por um disparo na perna e vários na região da cabeça.
Conforme o boletim da PM, quando militares chegaram ao local encontraram a porta da residência aberta, com sinais de arrombamento. Uma pessoa da família do jovem esteve no local e contou aos policiais que Breno estava morando sozinho, pois sua companheira havia deixado a casa havia dois dias.
Uma testemunha que acionou a Polícia Militar contou aos policiais que ouviu barulho de rajadas de tiros e de um veículo deixando o local em disparada após o crime. No local, conforme a ocorrência, os militares encontraram várias cápsulas de pistolas calibres 9 mm e .380. A PM informou que não há informações sobre a motivação e autoria do assassinato.
A perícia da Polícia Civil esteve no local para recolher e encaminhar o corpo ao Departamento Médico Legal (DML) de Vitória.
As polícias Militar e Civil foram procuradas pela reportagem para informarem outros detalhes sobre o atendimento à ocorrência. Assim que houver retorno, este texto será atualizado.