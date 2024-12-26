Jovem que ajudou a tentar matar homem briga com policiais e é preso no ES

Um jovem de 20 anos foi preso, em cumprimento de mandado de prisão, suspeito de participar da tentativa de assassinato de um homem a tiros no dia 30 de novembro em Guaçuí, na Região do Caparaó do Espírito Santo. Durante operação realizada pelas polícias Militar e Civil nesta quinta-feira (26), ele tentou fugir e chegou a entrar em luta corporal com os agentes para não ser pego.
Durante a ação, segundo a Polícia Civil, o rapaz resistiu à prisão, fugindo por uma janela e quebrando telhados e portas das casas vizinhas. Ele portava um revólver calibre .38 com munição. A arma foi jogada em uma casa vazia. Ao ser alcançado, segundo a polícia, foi preciso o uso de força para contê-lo, inclusive alguns policiais ficaram feridos na operação.
Sobre o crime
No dia 30 de novembro, a vítima, um homem de 25 anos, estaria no local conhecido como Bambu, em Guaçuí, quando os dois homens chegaram numa moto armado com um revólver calibre .38, abordaram a vítima e depois de uma discussão, um dos homens atirou. O rapaz preso nesta quinta-feira estava na garupa da moto e entregou a arma para o segundo envolvido atirar na vítima.
A vítima foi socorrida para o Hospital Santa Casa de Misericórdia de Guaçuí e passou por cirurgia. Depois, o homem foi ouvido na delegacia. O outro suspeito ainda não foi localizado e Polícia Civil. O rapaz preso foi encaminhado para o Centro de Detenção Provisória (CDP) de Cachoeiro de Itapemirim.