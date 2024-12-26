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Crime em Guaçuí

Jovem que ajudou a tentar matar homem briga com policiais e é preso no ES

Rapaz de 20 anos, com mandado de prisão por participação em tentativa de homicídio, foi alvo de operação nesta quinta-feira (26) e atacou agentes de segurança para não ser preso

Publicado em 26 de Dezembro de 2024 às 17:31

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

26 dez 2024 às 17:31
Ele foi preso com portava um revólver calibre .38 com munição
Ele foi preso com portava um revólver calibre .38 com munição Crédito: Polícia Civil
Um jovem de 20 anos foi preso, em cumprimento de mandado de prisão, suspeito de participar da tentativa de assassinato de um homem a tiros no dia 30 de novembro em Guaçuí, na Região do Caparaó do Espírito Santo. Durante operação realizada pelas polícias Militar e Civil nesta quinta-feira (26), ele tentou fugir e chegou a entrar em luta corporal com os agentes para não ser pego.
Durante a ação, segundo a Polícia Civil, o rapaz resistiu à prisão, fugindo por uma janela e quebrando telhados e portas das casas vizinhas. Ele portava um revólver calibre .38 com munição. A arma foi jogada em uma casa vazia. Ao ser alcançado, segundo a polícia, foi preciso o uso de força para contê-lo, inclusive alguns policiais ficaram feridos na operação.

Sobre o crime

No dia 30 de novembro, a vítima, um homem de 25 anos, estaria no local conhecido como Bambu, em Guaçuí, quando os dois homens chegaram numa moto armado com um revólver calibre .38, abordaram a vítima e depois de uma discussão, um dos homens atirou. O rapaz preso nesta quinta-feira estava na garupa da moto e entregou a arma para o segundo envolvido atirar na vítima.
A vítima foi socorrida para o Hospital Santa Casa de Misericórdia de Guaçuí e passou por cirurgia. Depois, o homem foi ouvido na delegacia. O outro suspeito ainda não foi localizado e Polícia Civil. O rapaz preso foi encaminhado para o Centro de Detenção Provisória (CDP) de Cachoeiro de Itapemirim.

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