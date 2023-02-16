Um jovem de 19 anos, identificado como Cristiano Trancoso, foi morto a tiros enquanto estava dentro de um carro de aplicativo, no final da tarde desta quinta-feira (16) no bairro Ibes, em Vila Velha. De acordo com testemunhas, criminosos em uma motocicleta emparelharam ao lado do carro e dispararam.
Segundo apuração do repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, Cristiano pediu a corrida em Boa Vista com destino ao bairo Ibes. No caminho, foi surpreendido.
O próprio motorista de aplicativo foi quem levou a vítima até um hospital particular do Ibes, mas o jovem não resistiu aos ferimentos.
Jovem morre após ser baleado dentro de carro de aplicativo em Vila Velha