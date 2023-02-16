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Muitos tiros

Jovem morre após ser baleado dentro de carro de aplicativo em Vila Velha

Cristiano Trancoso, de 19 anos, chegou a ser levado para o hospital pelo motorista do veículo, mas não resistiu aos ferimentos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 fev 2023 às 20:13

Publicado em 16 de Fevereiro de 2023 às 20:13

Cristiano Trancoso, de 19 anos, chegou a ser levado para o hospital pelo motorista do veículo, mas não resistiu
Vidros do carro de aplicativo ficaram destruídos após ataque em Vila Velha Crédito: Wagner Martins
Um jovem de 19 anos, identificado como Cristiano Trancoso, foi morto a tiros enquanto estava dentro de um carro de aplicativo, no final da tarde desta quinta-feira (16) no bairro Ibes, em Vila Velha. De acordo com testemunhas, criminosos em uma motocicleta emparelharam ao lado do carro e dispararam.
Segundo apuração do repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, Cristiano pediu a corrida em Boa Vista com destino ao bairo Ibes. No caminho, foi surpreendido.
O próprio motorista de aplicativo foi quem levou a vítima até um hospital particular do Ibes, mas o jovem não resistiu aos ferimentos.
O carro ficou com os vidros do passageiro e traseiro destruídos. As polícia Civil e Militar informaram que a ocorrência estava em andamento.
Jovem morre após ser baleado dentro de carro de aplicativo em Vila Velha
Cristiano Trancoso, de 19 anos, chegou a ser levado para o hospital pelo motorista do veículo, mas não resistiu
Vidros do carro de aplicativo ficaram destruídos após ataque em Vila Velha Crédito: Wagner Martins

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