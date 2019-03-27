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Jovem foi morto por engano após sair de festa em Cariacica

Igor Fernandes, de 17 anos, foi morto na hora. A namorada dele ficou ferida. Rapaz foi confundido com o irmão, que seria o alvo do traficante Wallison Paulo dos Santos, preso pela polícia

Publicado em 

27 mar 2019 às 16:34

Publicado em 27 de Março de 2019 às 16:34

Crime aconteceu em Cariacica Crédito: Reprodução
Um casal de namorados que levou vários tiros na noite do último sábado (23), depois de saírem de uma festa, foram atingidos por engano, segundo a Polícia Civil. Igor Fernandes, de 17 anos, foi morto na hora, e a namorada ficou ferida e foi levada para um hospital da Grande Vitória.
De acordo com a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica, Igor foi confundido com o irmão, que seria rival de traficantes do bairro Boa Sorte, no mesmo município. A polícia prendeu um suspeito do homicídio, Wallison Paulo dos Santos, vulgo Catatau, de 27 anos, que seria líder e gerente do tráfico na região.
Segundo as investigações, Igor estava com a namorada em uma festa no bairro Bandeirantes, também em Cariacica. Quando percebeu que a namorada estava muito embriagada, resolveu ir embora com ela. Eles pegaram carona com amigos, que os levaram até em casa.
> Adolescente morre após troca de tiros com a Polícia em Vitória
Um vídeo mostra que, logo depois que os dois se despedem dos amigos, chega um carro do lado, com um homem já saindo e atirando no casal. Os amigos, que ainda estavam na rua, abandonaram o carro momentaneamente e saíram correndo, desesperados. Assista ao vídeo abaixo:
Wallison, o suspeito preso, serial rival do irmão de Igor e confundiu os dois porque eram muito parecidos, até no jeito de andar, segundo a polícia.
Catatau, como é conhecido, foi preso em Boa Sorte e, apesar de todos os indícios, negou participação no crime. Ele também disse que não é traficante, apesar de ter várias passagens. Para a polícia, não há dúvidas da autoria do homicídio. Ele responde agora por homicídio qualificado e tentativa de homicídio qualificado.
Com informações de Mayra Bandeira 

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