Jovem foi morto por engano após sair de festa em Cariacica

Crime aconteceu em Cariacica Crédito: Reprodução

De acordo com a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica, Igor foi confundido com o irmão, que seria rival de traficantes do bairro Boa Sorte, no mesmo município. A polícia prendeu um suspeito do homicídio, Wallison Paulo dos Santos, vulgo Catatau, de 27 anos, que seria líder e gerente do tráfico na região.

Segundo as investigações, Igor estava com a namorada em uma festa no bairro Bandeirantes, também em Cariacica. Quando percebeu que a namorada estava muito embriagada, resolveu ir embora com ela. Eles pegaram carona com amigos, que os levaram até em casa.

Um vídeo mostra que, logo depois que os dois se despedem dos amigos, chega um carro do lado, com um homem já saindo e atirando no casal. Os amigos, que ainda estavam na rua, abandonaram o carro momentaneamente e saíram correndo, desesperados. Assista ao vídeo abaixo:

Wallison, o suspeito preso, serial rival do irmão de Igor e confundiu os dois porque eram muito parecidos, até no jeito de andar, segundo a polícia.

Catatau, como é conhecido, foi preso em Boa Sorte e, apesar de todos os indícios, negou participação no crime. Ele também disse que não é traficante, apesar de ter várias passagens. Para a polícia, não há dúvidas da autoria do homicídio. Ele responde agora por homicídio qualificado e tentativa de homicídio qualificado.