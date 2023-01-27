Jovem é preso por matar e enterrar rapaz em cova rasa em Montanha

Jocimar Silva de Souza, de 20 anos, foi encontrado em cova rasa Crédito: Acervo familiar

Um jovem de 19 anos foi preso, nesta quinta-feira (26), por matar e enterrar em uma cova rasa um rapaz de 20 anos, em um terreno baldio no distrito de Vinhático, em Montanha , no extremo Norte do Espírito Santo . Segundo a Polícia Civil, o autor confessou o crime e a motivação do assassinato seria a suspeita de que a vítima tivesse furtado uma carga de drogas.

Jocimar Silva de Souza foi visto pela última vez no último dia 10, quando saiu de casa acompanhado de um colega. A família dele contou à polícia que, cinco dias depois, esse amigo teria aparecido na cidade com hematomas, dizendo que os dois haviam sido espancados em um terreno baldio.

Os familiares de Jocimar registraram um Boletim de Ocorrência no dia 20 e afirmaram, em depoimento, que o jovem seria usuário de drogas e estaria envolvido com um grupo perigoso da região de Vinhático.

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Corpo encontrado

A Polícia Civil fez buscas e, no dia 23 de janeiro, encontrou o jovem morto, com sinais de violência, enterrado em cova rasa. O corpo foi encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Linhares

As investigações continuaram e apontaram o autor do crime. “Fiz a representação pela prisão do autor, que foi deferida, na tarde desta quinta-feira (26). O suspeito confessou o crime e teria agido sozinho. A motivação seria o fato de o autor suspeitar que a vítima furtou uma carga de drogas”, disse o delegado Eduardo Mota, titular da Delegacia de Polícia de Montanha.