Jovem é preso no ES com carro blindado e arma de militar do RJ

Pistola roubada, de calibre 40, com 14 munições Crédito: Reprodução/ Polícia Militar

Um jovem de 26 anos, que não teve o nome divulgado, foi preso por porte ilegal de arma de fogo e receptação após um cerco da Polícia Militar no centro de Piúma , no Litoral Sul do Espírito Santo, na noite de domingo (24). O suspeito estava em um carro blindado, com uma pistola roubada de um militar no estado do Rio de Janeiro

Segundo a Polícia Militar , por volta de 20h, policiais receberam informações de que o rapaz, suspeito de participação em uma tentativa de assassinato na noite anterior na Praia de Itaipava, em Itapemirim, estaria trafegando no Centro de Piúma em um Toyota Corolla. Foi realizado um cerco e o carro foi abordado.

Os militares constataram que o motorista era suspeito de participação em outras ocorrências de tentativa de homicídio neste ano. Em revista pessoal, nenhum material ilegal foi encontrado, porém, no interior do carro os policiais encontraram uma pistola roubada, de calibre 40, com 14 munições.

“Essa prisão de ontem certamente influenciará positivamente na diminuição de crimes violentos em nossa região, dado o grau de agressividade, influência no crime e periculosidade do detido”, disse o comandante da 9ª Companhia Independente de Polícia Militar, Major Nério Pereira da Silva Filho.