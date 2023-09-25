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Prisão em Piúma

Jovem é preso no ES com carro blindado e arma de militar do RJ

Suspeito de 26 anos foi flagrado em cerco policial na noite de domingo (24), ele dirigia um carro blindado; dentro do veículo, havia uma pistola roubada de um PM do Rio de Janeiro
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

25 set 2023 às 13:11

Publicado em 25 de Setembro de 2023 às 13:11

Pistola roubada, de calibre 40, com 14 munições
Pistola roubada, de calibre 40, com 14 munições Crédito: Reprodução/ Polícia Militar
Um jovem de 26 anos, que não teve o nome divulgado, foi preso por porte ilegal de arma de fogo e receptação após um cerco da Polícia Militar no centro de Piúma, no Litoral Sul do Espírito Santo, na noite de domingo (24). O suspeito estava em um carro blindado, com uma pistola roubada de um militar no estado do Rio de Janeiro.
Segundo a Polícia Militar, por volta de 20h, policiais receberam informações de que o rapaz, suspeito de participação em uma tentativa de assassinato na noite anterior na Praia de Itaipava, em Itapemirim, estaria trafegando no Centro de Piúma em um Toyota Corolla. Foi realizado um cerco e o carro foi abordado.
Os militares constataram que o motorista era suspeito de participação em outras ocorrências de tentativa de homicídio neste ano. Em revista pessoal, nenhum material ilegal foi encontrado, porém, no interior do carro os policiais encontraram uma pistola roubada, de calibre 40, com 14 munições.
“Essa prisão de ontem certamente influenciará positivamente na diminuição de crimes violentos em nossa região, dado o grau de agressividade, influência no crime e periculosidade do detido”, disse o comandante da 9ª Companhia Independente de Polícia Militar, Major Nério Pereira da Silva Filho.
O jovem foi detido e encaminhado à Delegacia Regional de Itapemirim, onde foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma de fogo e receptação. Ele foi encaminhado para o Centro de Detenção Provisória (CDP).

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