Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Bairro Mário Cypreste

Jovem é preso duas horas após matar homem e agredir mulher em Vitória

Thiago Leite Veigateria, de 26 anos, e as vítimas viviam em situação de rua e suspeito disse que matou homem para se defender; crime ocorreu na tarde deste domingo (28)
Roberta Costa

Roberta Costa

Publicado em 

29 abr 2024 às 13:24

Publicado em 29 de Abril de 2024 às 13:24

Suspeito de assassinato é preso duas horas após o crime graças a câmeras em Vitória
Suspeito de assassinato é preso duas horas após o crime graças a câmeras em Vitória Crédito: Fabrício Christ
Um jovem de 26 anos foi preso em flagrante duas horas após ter assassinado um homem de 50 usando um pedaço de bloco de concreto no bairro Mário Cypreste, em Vitória, na tarde do último domingo (28). O indivíduo, identificado como Thiago Leite Veigateria, ainda teria agredido a companheira da vítima, uma mulher de 44 anos. O crime foi flagrado por câmeras do Centro de Monitoramento da Guarda Municipal de Vitória e as imagens ajudaram a corporação a deter o suspeito. Ele e as vítimas eram moradores em situação de rua e o homicídio aconteceu em frente ao Centro Pop.
Segundo relatos passados à Guarda de Vitória, Thiago se envolveu em uma discussão com Yorranes Peter de Faria, que estava acompanhado da esposa, na rua Dário Loureiro e acabou sendo esfaqueado no braço. Após o golpe, Thiago derrubou a vítima e começou a socar a mulher, que conseguiu fugir das agressões. Neste momento, o suspeito pegou um bloco de cimento e usou para golpear Yorranes na cabeça.
Após as agressões, o suspeito fugiu do local do crime e passou a ser acompanhado pelas câmeras de monitoramento durante a fuga. Em relato à repórter Dani Carla, da TV Gazeta, Thiago disse que agrediu Yorranes com os golpes para se defender.
Segundo a Guarda de Vitória, durante a fuga o suspeito foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) por conta do ferimento no braço, sendo encaminhado ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (Heue), antigo São Lucas. Na unidade, o suspeito foi detido pelos agentes.
Por nota, a Polícia Civil informou que o homem foi conduzido à Delegacia Regional de Vitória e autuado em flagrante por homicídio qualificado e tentativa de homicídio qualificada, sendo encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV).

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Vitória (ES)
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Cessar-fogo com o Irã é vitória temporária para Trump — mas tem um custo
Imagem BBC Brasil
'Brasil é o país da comédia, das historinhas novelescas, fazer terror não é fácil': a escritora brasileira finalista de um dos mais importantes prêmios do mundo
Imagem de destaque
Saiba quem vai assumir a Secretaria de Esportes no governo do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados