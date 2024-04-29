Jovem é preso duas horas após matar homem e agredir mulher em Vitória

Suspeito de assassinato é preso duas horas após o crime graças a câmeras em Vitória Crédito: Fabrício Christ

Um jovem de 26 anos foi preso em flagrante duas horas após ter assassinado um homem de 50 usando um pedaço de bloco de concreto no bairro Mário Cypreste, em Vitória, na tarde do último domingo (28). O indivíduo, identificado como Thiago Leite Veigateria, ainda teria agredido a companheira da vítima, uma mulher de 44 anos. O crime foi flagrado por câmeras do Centro de Monitoramento da Guarda Municipal de Vitória e as imagens ajudaram a corporação a deter o suspeito. Ele e as vítimas eram moradores em situação de rua e o homicídio aconteceu em frente ao Centro Pop.

Segundo relatos passados à Guarda de Vitória, Thiago se envolveu em uma discussão com Yorranes Peter de Faria, que estava acompanhado da esposa, na rua Dário Loureiro e acabou sendo esfaqueado no braço. Após o golpe, Thiago derrubou a vítima e começou a socar a mulher, que conseguiu fugir das agressões. Neste momento, o suspeito pegou um bloco de cimento e usou para golpear Yorranes na cabeça.

Após as agressões, o suspeito fugiu do local do crime e passou a ser acompanhado pelas câmeras de monitoramento durante a fuga. Em relato à repórter Dani Carla, da TV Gazeta, Thiago disse que agrediu Yorranes com os golpes para se defender.

Segundo a Guarda de Vitória, durante a fuga o suspeito foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) por conta do ferimento no braço, sendo encaminhado ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (Heue), antigo São Lucas. Na unidade, o suspeito foi detido pelos agentes.