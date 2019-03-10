Jovem é preso com droga e submetralhadora espanhola em Cariacica

Júlio Alvarenga, de 21 anos, foi preso com uma submetralhadora espanhola, maconha e munição em Cariacica Crédito: Montagem Gazeta Online

Júlio Alvarenga, de 21 anos, foi preso na manhã deste domingo (10) ao ser abordado pela polícia na Rua Monteiro Lobato, em Nelson Ramos, bairro de Cariacica. O jovem estava com um amigo e com ele ainda estavam 18 buchas de maconha, munição e carregadores, além de uma submetralhadora de fabricação espanhola.

Segundo a Polícia Militar (PM), Júlio e o colega estavam com uma pistola na mão e uma mochila. Quando foram abordados pelos policiais, tentaram fugir e chegaram a apontar a arma para um dos PMs. O militar revidou dando dois tiros em direção dos rapazes, sem acertá-los, e um deles conseguiu ser capturado.

O jovem foi enquadrado por tráfico de entorpecentes, registro, posse e comercialização de arma de fogo e munição.