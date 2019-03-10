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Perseguição

Jovem é preso com droga e submetralhadora espanhola em Cariacica

Polícia também apreendeu munição e maconha

Publicado em 10 de Março de 2019 às 17:18

Jose Ricardo Medeiros

Jose Ricardo Medeiros

Publicado em 

10 mar 2019 às 17:18
Júlio Alvarenga, de 21 anos, foi preso com uma submetralhadora espanhola, maconha e munição em Cariacica Crédito: Montagem Gazeta Online
Júlio Alvarenga, de 21 anos, foi preso na manhã deste domingo (10) ao ser abordado pela polícia na Rua Monteiro Lobato, em Nelson Ramos, bairro de Cariacica. O jovem estava com um amigo e com ele ainda estavam 18 buchas de maconha, munição e carregadores, além de uma submetralhadora de fabricação espanhola. 
Segundo a Polícia Militar (PM), Júlio e o colega estavam com uma pistola na mão e uma mochila. Quando foram abordados pelos policiais, tentaram fugir e chegaram a apontar a arma para um dos PMs. O militar revidou dando dois tiros em direção dos rapazes, sem acertá-los, e um deles conseguiu ser capturado. 
O jovem foi enquadrado por tráfico de entorpecentes, registro, posse e comercialização de arma de fogo e munição. 
Ao todo, foram apreendidas uma submetralhadora de fabricação espanhola, um carregador de submetralhadora 9mm, uma munição de calibre 9mm picotada, um carregador de pistola calibre .380 e 18 buchas de maconha. 

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