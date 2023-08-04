Jovem é presa com "haxixe gelatinoso" e refis para vapers em Vila Velha

PM detém mulher e apreende 50 vapers para uso com refil em Vila Velha Crédito: Divulgação / Polícia Militar

Uma jovem, de 22 anos, foi presa na manhã desta sexta-feira (4), com 50 canetas eletrônicas e 30 tabletes de haxixe, de aproximadamente 100 gramas, no bairro Cobilândia, em Vila Velha

Segundo informações da Polícia Militar , com objetivo de prevenir crimes contra a vida e tráfico de drogas, equipes da 17ª Companhia Independente realizavam rondas na região, quando viram a jovem transitando com duas caixas nas mãos. Ao ver os policiais, ela mudou bruscamente de direção e tentou se desfazer do material.

Devido a atitude repentina, os militares se aproximaram e suspeitaram que se tratava de algum material ilícito.

Os policiais realizaram abordagem à mulher e observaram que as duas caixas estavam com o nome dela como destinatário. No interior dos pacotes, os militares encontraram 50 canetas eletrônicas (vaper) para uso com refil que contém a substância tetrahidrocanabidiol (THC), além de 14 refis de caneta contendo THC e 30 tabletes pequenos de haxixe, de aproximadamente 100 gramas.

Questionada, a suspeita disse que não tinha conhecimento do conteúdo das caixas. Afirmou que a função dela era somente pegar o material e entregar a um homem que iria no trabalho dela. A mulher disse ainda que saiu da casa de sua mãe, no bairro Itaquari, Cariacica, em um veículo de aplicativo.

A equipe se deslocou até o endereço da mulher para averiguar se havia mais drogas.

Ao chegar na residência, a mãe da jovem autorizou a entrada dos militares, que quando verificaram o quarto da suspeita encontraram R$750, 140 slicks (recipiente de silicone) contendo haxixe de forma gelatinosa conhecida como "dry ice" e vasto material para embalo (slicks de silicone vazios). No interior de uma bolsa, que estava na lavanderia, foi encontrada uma pistola calibre 380 carregada com um carregador com quatro munições intactas e uma deflagrada.