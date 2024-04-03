Jovem é morto e morador acaba baleado em praça de Cachoeiro; veja vídeo

Um jovem de 22 anos foi morto a tiros no meio da rua na noite de terça-feira (2), no bairro Amaral, em Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, Gabriel da Costa Silva foi atingido por disparos feitos por um suspeito que passou pelo local na garupa de uma moto. Outro rapaz, de 18 anos, que estava em uma praça do bairro próximo ao local, também acabou atingido no ombro por um disparo.

Imagens de uma câmera de segurança flagraram o momento que a moto para próximo ao jovem que caminha pela rua. O garupa de uma moto atira e após a vítima cair no chão, desce do veículo e atira outras vezes. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou no local, mas o rapaz já havia morrido.

Jovem é morto na rua e tiros atingem morador em praça de Cachoeiro Crédito: Leitor A Gazeta

A PM informou que o crime aconteceu próximo a uma quadra e à praça do bairro. O jovem de 18 anos ferido no ombro durante os disparos foi levado para um pronto-socorro do município e não teve estado de saúde informado.