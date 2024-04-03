Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Violência

Jovem é morto e morador acaba baleado em praça de Cachoeiro; veja vídeo

Gabriel da Costa Silva, de 22 anos, foi assassinado no bairro Amaral; um rapaz que estava em pracinha perto do local acabou atingido no ombro por um dos disparos
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

03 abr 2024 às 10:53

Publicado em 03 de Abril de 2024 às 10:53

Um jovem de 22 anos foi morto a tiros no meio da rua na noite de terça-feira (2), no bairro Amaral, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, Gabriel da Costa Silva foi atingido por disparos feitos por um suspeito que passou pelo local na garupa de uma moto. Outro rapaz, de 18 anos, que estava em uma praça do bairro próximo ao local, também acabou atingido no ombro por um disparo.
Imagens de uma câmera de segurança flagraram o momento que a moto para próximo ao jovem que caminha pela rua. O garupa de uma moto atira e após a vítima cair no chão, desce do veículo e atira outras vezes. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou no local, mas o rapaz já havia morrido.
Jovem é morto na rua e tiros atingem morador em praça de Cachoeiro
Jovem é morto na rua e tiros atingem morador em praça de Cachoeiro Crédito: Leitor A Gazeta
A PM informou que o crime aconteceu próximo a uma quadra e à praça do bairro. O jovem de 18 anos ferido no ombro durante os disparos foi levado para um pronto-socorro do município e não teve estado de saúde informado.
Procurada pela reportagem, a Polícia Civil disse que o caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cachoeiro de Itapemirim e, até o momento, nenhum suspeito foi detido. O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, onde passará pelo processo de necropsia. Posteriormente, será liberado para os familiares.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Assassinato Cachoeiro de Itapemirim
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Morre ator Michael Patrick, de Game of Thrones, aos 35 anos
Imagem de destaque
Fã de Sonic? 8 nomes para cachorros inspirados nos personagens
Imagem de destaque
Lua Minguante: veja o que cada signo deve desapegar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados