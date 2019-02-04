Jovem é morto com mais de 15 tiros em Vila Velha

De acordo com o, os suspeitos chegaram em um carro e uma moto e chamaram por uma pessoa. De brincadeira, Welvison disse que era a pessoa procurada pelo grupo e foi morto na hora. O adolescente foi atingido por um disparo nas costas e um no pé. Ele foi socorrido para o, em Vitória. Não há informações sobre o estado de saúde dele.