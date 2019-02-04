Jovem é morto com mais de 15 tiros em Vila Velha

Um rapaz identificado como Welvison Nascimento dos Santos, de 18 anos, foi morto com mais de 15 tiros na tarde deste domingo (3), por volta das 15 horas, na Avenida Colatina, em Riviera da barra, em Vila Velha. Um adolescente de 16 anos ficou ferido.
De acordo com o Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP), os suspeitos chegaram em um carro e uma moto e chamaram por uma pessoa. De brincadeira, Welvison disse que era a pessoa procurada pelo grupo e foi morto na hora. O adolescente foi atingido por um disparo nas costas e um no pé. Ele foi socorrido para o Hospital São Lucas, em Vitória. Não há informações sobre o estado de saúde dele.
A região onde aconteceu o crime, segundo a polícia, é conhecida pelo fluxo de tráfico de drogas. A motivação do crime será investigada. A família da vítima afirma que Welvison não tinha envolvimento com drogas. O corpo dele foi levado ao
(DML) de Vitória.
Por meio de nota, a Polícia Civil informou que até o momento nenhum suspeito foi detido. O caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha, e outras informações não serão passadas, no momento, para não atrapalhar o andamento das investigações.
"A Polícia conta com a colaboração da população e qualquer contribuição para identificação de suspeitos podem ser feitas por meio do Disque-Denúncia 181 ou pelo disquedenuncia181.es.gov.br, o sigilo e anonimato são garantidos. No site, é possível a pessoa anexar imagens e vídeos de ações criminosas. No ano de 2018, o serviço do Disque-Denúncia ajudou a levar 896 criminosos para a cadeia", finalizou a nota.