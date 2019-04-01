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Atendimento prejudicado

Jovem é morto a tiros em frente ao PA da Glória, em Vila Velha

Crime aconteceu na calçada e unidade teve o portão lacrado, com atendimento restrito para casos de urgência durante toda a madrugada

Publicado em 01 de Abril de 2019 às 14:42

Publicado em 

01 abr 2019 às 14:42
Um jovem foi morto a tiros em frente ao Pronto Atendimento da Glória, em Vila Velha, na noite deste domingo (31), enquanto esperava, do lado de fora, por um amigo, que era atendido no local. O portão da unidade e duas bancas de revista foram atingidas pelos disparos. Depois de seis horas com portões fechados, com atendimento apenas para urgência e emergência, as atividades do PA só foram completamente restabelecidas na manhã desta segunda-feira (01).
> Menina de 12 anos é morta a tiros dentro de casa em Colatina
O crime aconteceu do lado de fora do PA, na calçada, por volta das 23h20 deste domingo. De acordo com informações de populares, um homem chegou ao local acompanhado de dois amigos para receber atendimento de uma lesão do maxilar. Enquanto os dois amigos entraram no PA, Felipe Estefan Chaves, 25 anos, ficou do lado de fora esperando. Minutos depois, um homem chegou de moto e atirou contra o jovem. Depois de matar Felipe, o assassino ainda atirou em direção ao PA da Glória. Os tiros pegaram no portão de ferro e em duas bancas de revista que ficam em frente à unidade de saúde. Houve pânico e correria.
Jovem é morto a tiros em frente ao PA da Glória, em Vila Velha
CONFUSÃO NO BAR
A morte de Felipe foi motivada por um motivo banal. Antes do crime, um dos amigos de Felipe teria se envolvido em uma confusão em um bar, no bairro Alecrim. A namorada deste amigo teria chegado ao bar irritada e lançado uma latinha de cerveja na direção do rapaz. O objeto acabou por atingir os clientes que estavam em outra mesa, o que provocou uma discussão. Na briga, o amigo de Felipe teria ficado com o maxilar quebrado e por isso buscou atendimento no PA. 
Não satisfeito com a confusão no bar, o assassino teria deixado o estabelecimento e ido atrás do amigo de Felipe. No PA, o criminoso efetuou vários disparos e matou Felipe, que havia ido até a unidade de saúde apenas ter notícia do amigo ferido no maxilar. 
PA LOTADO
O coordenador da unidade contou que a recepção estava lotada, e que pacientes e funcionários, com medo, correram no momento dos disparos. A Polícia Militar e a Polícia Civil foram acionadas, e o portão de entrada do PA foi lacrado para realização da perícia. Com medo, muitos pacientes decidiram deixar o local sem receber atendimento.
Durante toda a madrugada, o funcionamento da unidade ficou restrito aos casos de urgência e emergência. O lacre do portão só foi retirado por volta das 5 horas desta segunda-feira (01), quando o PA voltou a funcionar integralmente.
Por nota, a secretaria de Saúde de Vila Velha confirmou que houve uma execução de rivais em frente ao PA da Glória e que o lacre do portão só foi retirado no começo da manhã desta segunda.
"A PM estabeleceu a liberação de atendimento somente de emergência devido local do crime.Lacre foi retirado por volta das 5 horas. PA manteve-se vazio. Pacientes evadiram durante a confusão. Retomado o atendimento à medida que pacientes foram chegando, por volta das 6 horas", afirma a nota.
Com informações de Mayra bandeira e TV Gazeta

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