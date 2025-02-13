Jovem é morto a tiros em frente a campo de futebol em Anchieta

A Polícia Militar descreveu, em boletim de ocorrência, que uma ambulância da Prefeitura de Anchieta foi ao local após a vítima ser atingida, mas uma equipe de socorristas constatou que Wilson já estava morto. A PM disse que populares contaram aos militares que a vítima estava morando no bairro havia pouco tempo, tendo residido antes em Vila Velha.