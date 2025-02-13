Jovem é morto a tiros em frente a campo de futebol em Anchieta

Um jovem de 25 anos foi assassinado a tiros em frente a um campo de futebol no bairro Jerusalém, em Anchieta, no Litoral Sul do Espírito Santo. A Polícia Militar disse que, conforme relatos de testemunhas, cinco homens cercaram Wilson Leal da Silva e atiraram contra ele. No local do crime foram recolhidas 13 cápsulas e um projétil inteiro de calibre .380.
A Polícia Militar descreveu, em boletim de ocorrência, que uma ambulância da Prefeitura de Anchieta foi ao local após a vítima ser atingida, mas uma equipe de socorristas constatou que Wilson já estava morto. A PM disse que populares contaram aos militares que a vítima estava morando no bairro havia pouco tempo, tendo residido antes em Vila Velha.
Procurada por A Gazeta, a Polícia Civil disse que o caso seguirá sob investigação da Delegacia Regional de Anchieta e até o momento, nenhum suspeito foi detido. O corpo da vítima foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), da Polícia Científica, em Cachoeiro de Itapemirim.