Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
R$ 180

Jovem é morto a golpes de enxada por dívida de droga

Segundo a Polícia Militar, traficante cobrou dívida de R$ 180, mas vítima não pagou. Rapaz estava desaparecido há quatro dias e foi reconhecido pelo pai. O crime aconteceu em Braço do Rio, distrito de Conceição da Barra

Publicado em 

07 fev 2019 às 14:25

Publicado em 07 de Fevereiro de 2019 às 14:25

Delegacia de Polícia de Conceição da Barra Crédito: Divulgação
Um jovem foi morto a golpes de enxada por não pagar uma dívida de R$ 180 em drogas, em Conceição da Barra, região Norte do Estado. O corpo da vítima foi encontrado em adiantado estado de decomposição no distrito de Braço do Rio, na tarde desta quarta-feira (06). A idade e o nome do rapaz não foram divulgados.
De acordo com a Polícia Militar, o corpo foi encontrado por populares na localidade. Por estar em decomposição, não foi possível identificá-lo de imediato. Durante os procedimentos da perícia, um homem compareceu no local e reconheceu a vítima como seu filho através da roupa e de uma cicatriz no abdômen. O pai disse que o jovem estava desaparecido há quatro dias. O corpo da vítima foi encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Linhares.
Jovem é morto a golpes de enxada por dívida de droga
> Idoso é preso após matar cachorros do vizinho a tiros no ES
Uma denúncia anônima recebida pela PM informou que um traficante da região foi à casa do rapaz para cobrar a dívida de drogas, porém o valor não foi pago. A vítima teria sido vista pela última vez na casa de dois suspeitos que são envolvidos com o tráfico de drogas e com homicídios, depois teria saído da residência com os acusados e desapareceu.
Ainda segundo a PM, o jovem foi morto a golpes de enxada a mando de um traficante. Dos suspeitos, dois foram autores de um homicídio no qual a vítima foi atraída por eles e depois morta com golpes de foice e de enxada.
Em nota, a Polícia Civil informou que nenhum suspeito foi detido até o momento e que o caso está sob investigação da Delegacia de Polícia de Conceição da Barra. Denúncias podem ser feitas por meio do Disque-Denúncia 181 ou pelo site disquedenuncia181.es.gov.br, o sigilo e o anonimato são garantidos.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Conceição da Barra homicídio
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Berinjela: 7 receitas fáceis e saborosas para variar o cardápio
Imagem de destaque
Imposto de Renda: golpe usa falsas pendências para enganar vítimas
Imagem de destaque
Obras de duplicação na BR 101 avançam em mais 10 km no Norte do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados