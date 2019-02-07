Delegacia de Polícia de Conceição da Barra Crédito: Divulgação

Um jovem foi morto a golpes de enxada por não pagar uma dívida de R$ 180 em drogas, em Conceição da Barra , região Norte do Estado. O corpo da vítima foi encontrado em adiantado estado de decomposição no distrito de Braço do Rio, na tarde desta quarta-feira (06). A idade e o nome do rapaz não foram divulgados.

De acordo com a Polícia Militar, o corpo foi encontrado por populares na localidade. Por estar em decomposição, não foi possível identificá-lo de imediato. Durante os procedimentos da perícia, um homem compareceu no local e reconheceu a vítima como seu filho através da roupa e de uma cicatriz no abdômen. O pai disse que o jovem estava desaparecido há quatro dias. O corpo da vítima foi encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Linhares.

Your browser does not support the audio element. Jovem é morto a golpes de enxada por dívida de droga

Uma denúncia anônima recebida pela PM informou que um traficante da região foi à casa do rapaz para cobrar a dívida de drogas, porém o valor não foi pago. A vítima teria sido vista pela última vez na casa de dois suspeitos que são envolvidos com o tráfico de drogas e com homicídios, depois teria saído da residência com os acusados e desapareceu.

Ainda segundo a PM, o jovem foi morto a golpes de enxada a mando de um traficante. Dos suspeitos, dois foram autores de um homicídio no qual a vítima foi atraída por eles e depois morta com golpes de foice e de enxada.