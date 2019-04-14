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Crueldade

Jovem é morta a pedradas em distrito de Alegre

Autor do crime foi preso e confessou que matou Jussara Fernandes porque ela teria feito fofoca dele

Publicado em 14 de Abril de 2019 às 16:54

Sullivan Silva

Sullivan Silva

Publicado em 

14 abr 2019 às 16:54
Jussara Fernandes de Paula foi morta a pedradas Crédito: Reprodução/Facebook
Uma jovem de 24 anos foi morta a pedradas na madrugada deste domingo (14) no distrito de Rive, em Alegre, na região Sul do Espírito Santo.
Segundo informações da Polícia Militar, o corpo da vítima, identificada como Jussara Fernandes de Paula, foi encontrado em um campo de futebol com uma pedra de 20 quilos sobre cabeça. O autor do crime, identificado como Mateus Batista de Oliveira, conhecido como Manguinha, de 23 anos, foi preso na praça da localidade e confessou o crime.
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Testemunhas que estavam na praça relataram à PM que viram Jussara subindo em direção ao campo de futebol com Mateus e, certo tempo depois, ele teria descido sozinho correndo todo ensanguentado, e afirmou que iria em casa tomar banho.
As testemunhas acharam a atitude suspeita, foram até o campo, e verificaram a jovem já sem vida com esmagamento de crânio e perda de massa encefálica. Após a constatação, a polícia foi acionada.
O autor do crime voltou para a praça, sentou-se em um dos bancos e foi detido pela PM. Durante abordagem os policiais encontraram com ele uma pedra de uma substância parecida com crack, um pedaço de tesoura com ponta e fios. Ele confessou o crime sob a alegação de que Jussara teria feito fofoca dele.
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Mateus foi autuado em flagrante por homicídio qualificado e dificultar a defesa da vítima. Ele será encaminhado para o Centro de Detenção Provisória de Cachoeiro de Itapemirim.
O corpo de Jussara foi velado na Capela Mortuária de Alegre. O enterro estava previsto para as 17h30. 

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