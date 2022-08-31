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Crime

Jovem é baleado no meio da rua em Ulisses Guimarães, Vila Velha

Rapaz de 23 anos foi ferido durante um tiroteio na madrugada desta quarta-feira (31). Segundo a polícia, vítima possui passagens por roubo e por crime previsto na Lei Maria da Penha
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 ago 2022 às 12:26

Publicado em 31 de Agosto de 2022 às 12:26

Rua onde homem foi baleado no bairro Ulisses Guimarães, em Vila Velha
Rua onde homem foi baleado no bairro Ulisses Guimarães, em Vila Velha Crédito: Fabrício Christ
Um jovem de 23 anos foi baleado durante um tiroteio na madrugada desta quarta-feira (31), no bairro Ulisses Guimarães, em Vila Velha. O crime aconteceu em uma das principais ruas do bairro.
O repórter Diony Silva, da TV Gazeta, esteve no local do crime e apurou que o rapaz foi socorrido e levado para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (Heue), em Vitória.
A polícia informou que a vítima, que não teve o nome divulgado, tem várias passagens, incluindo por crime previsto na Lei Maria da Penha e por roubo. A Polícia Civil investiga o crime e ninguém foi preso até o momento.
*Com informações do repórter Diony Silva, da TV Gazeta

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