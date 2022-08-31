Jovem é baleado no meio da rua em Ulisses Guimarães, Vila Velha

Um jovem de 23 anos foi baleado durante um tiroteio na madrugada desta quarta-feira (31), no bairro Ulisses Guimarães, em Vila Velha. O crime aconteceu em uma das principais ruas do bairro.
O repórter Diony Silva, da TV Gazeta, esteve no local do crime e apurou que o rapaz foi socorrido e levado para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (Heue), em Vitória.
A polícia informou que a vítima, que não teve o nome divulgado, tem várias passagens, incluindo por crime previsto na Lei Maria da Penha e por roubo. A Polícia Civil investiga o crime e ninguém foi preso até o momento.
*Com informações do repórter Diony Silva, da TV Gazeta