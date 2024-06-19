Jovem é baleado durante confronto com policiais militares em Cariacica Crédito: Reprodução | TV Gazeta

Um jovem de 24 anos foi baleado durante um confronto com a Polícia Militar no bairro Jardim Campo Grande, em Cariacica, na noite de terça-feira (18). Consta em boletim de ocorrência da PM que o suspeito, identificado como Miquéias Bernardes Alves, estava com outro indivíduo tentando fugir de uma abordagem da corporação quando foi atingido.

A PM relatou que os militares estavam realizando um patrulhamento ostensivo para combater o tráfico de drogas na região e montaram um cerco policial com viaturas em rotas de fuga conhecidas por traficantes. Durante a ação, foi informado que haviam dois suspeitos tentando fugir por um beco e um deles estava armado.

Na tentativa de fuga, um dos suspeitos teria disparado contra os militares, que revidaram atirando contra os homens. Neste momento, Miquéias foi atingido na coxa direita e caiu no chão. O outro suspeito conseguiu fugir. Com o homem baleado, os policiais encontraram uma pochete preta com um celular e drogas, sendo: 76 pedras de crack, 33 buchas de maconha, 11 unidades de skank, 10 unidades de pack e 89 pinos de cocaína. Um revólver com munições foi encontrado ao lado do homem.

Após os primeiros socorros terem sido prestados, o homem foi encaminhado ao Pronto Atendimento de Alto Lage e, posteriormente, para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória. Após passar por atendimento, o suspeito foi encaminhado à Delegacia Regional de Cariacica.

Em depoimento ao delegado, o Miquéias Alves relatou que seria usuário de maconha e estava no local para comprar drogas. O suspeito afirma que não tem conhecimento sobre a arma encontrada ao lado dele e não sabe quem efetuou o disparo contra os policiais.