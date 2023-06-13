Jovem é assassinado a tiros no primeiro dia de trabalho em Cariacica

Um jovem, de 24 anos, foi assassinado em uma oficina com vários tiros, no primeiro dia de trabalho como ajudante de carga e descarga de caminhão, no bairro Vila Independência, em Cariacica. O crime aconteceu na manhã desta terça-feira (13).
De acordo com apuração da repórter Daniela Carla, da TV Gazeta, parentes ficaram inconsoláveis com a morte de Manfrinis Pinheiro de Souza.
Ainda segundo testemunhas, o dono de um caminhão saiu para comprar uma peça e a vítima estava embaixo do veículo, quando um homem apareceu e atirou várias vezes no jovem.
A polícia disse à reportagem da TV Gazeta que Manfrinis já esteve preso por tráfico de drogas. Saiu da cadeia em agosto do ano passado e decidiu mudar de vida. Amigos disseram que ele dava conselhos para outras pessoas não se envolverem com crimes.
Para os amigos, o jovem pode ter deixado inimigos enquanto vivia no crime, mas nos últimos meses, parecia feliz e falava de Deus para outras pessoas.
A Polícia Civil informou que a ocorrência está em andamento no plantão vigente do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP). O corpo da vítima será encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares. Somente após a finalização das diligências serão repassadas informações do caso.