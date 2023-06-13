Jovem é assassinado a tiros no primeiro dia de trabalho em Cariacica

Jovem é assassinado no primeiro dia de trabalho em Cariacica Crédito: Rodrigo Gomes

Um jovem, de 24 anos, foi assassinado em uma oficina com vários tiros, no primeiro dia de trabalho como ajudante de carga e descarga de caminhão, no bairro Vila Independência, em Cariacica . O crime aconteceu na manhã desta terça-feira (13).

De acordo com apuração da repórter Daniela Carla, da TV Gazeta, parentes ficaram inconsoláveis com a morte de Manfrinis Pinheiro de Souza.

Manfrinis Pinheiro de Souza foi batizado em março deste ano. Ele foi morto a tiros no primeiro dia de trabalho Crédito: Acervo Pessoal

Ainda segundo testemunhas, o dono de um caminhão saiu para comprar uma peça e a vítima estava embaixo do veículo, quando um homem apareceu e atirou várias vezes no jovem.

A polícia disse à reportagem da TV Gazeta que Manfrinis já esteve preso por tráfico de drogas. Saiu da cadeia em agosto do ano passado e decidiu mudar de vida. Amigos disseram que ele dava conselhos para outras pessoas não se envolverem com crimes.

Para os amigos, o jovem pode ter deixado inimigos enquanto vivia no crime, mas nos últimos meses, parecia feliz e falava de Deus para outras pessoas.