Jovem é agredida com faca e leva até mordidas do companheiro na Serra

Uma mulher de 25 anos foi agredida pelo companheiro com uma faca e até mordidas pelo corpo no bairro André Carloni, na Serra, na noite de quinta-feira (12). Vizinhos viram a briga, que começou no meio da rua e terminou dentro de uma casa, e chamaram a polícia.
De acordo com a Polícia Militar, quando os agentes chegaram ao local já viram sangue na frente da casa. A mulher foi até o lado de fora, com um ferimento na palma da mão que sangrava muito. Ela também mancava e estava com várias mordidas e escoriações pelo corpo.
Antes mesmo que os policiais pudessem socorrer a mulher, eles ouviram um gemido vindo de dentro da casa. Os militares então entraram. A escada que dava acesso ao local também estava com sangue.
Lá dentro estava o agressor, de 25 anos, sendo contido pela própria mãe. Ele estava ferido, com cortes nos dedos da mão.
"Ao ver os militares, o indivíduo passou a ficar agressivo tentando se desvencilhar da mãe e posteriormente dos militares que o detiveram. A vítima disse aos militares que ela e o homem brigaram antes de chegar em casa e que o fato foi presenciado por alguns populares que o agrediram. O homem foi encaminhado para o Plantão Especializado da Mulher", detalhou a PM. A mulher foi socorrida para a Unidade de Pronto Atendimento (Upa) de Carapina.
No boletim de ocorrência há ainda a informação de que o suspeito estava muito agressivo. Ele chutava o compartimento da viatura e chegou a dizer que a mulher não iria representar contra ele, e que no dia seguinte ele já estaria tomando cerveja.
De acordo com a Polícia Civil, o suspeito foi autuado em flagrante por lesão corporal na forma da Lei Maria da Penha, sendo encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV).
Mesma noite, outro caso
Ainda na noite de quinta, outro caso de violência na Serra: um homem de 31 anos foi autuado em flagrante por ameaça e vias de fato, ambos na forma da Lei Maria da Penha, suspeito de empurrar, puxar o cabelo e tentar enforcar a ex-namorada no bairro Colina de Laranjeiras.