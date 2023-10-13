Jovem é agredida com faca e leva até mordidas do companheiro na Serra

Uma mulher de 25 anos foi agredida pelo companheiro com uma faca e até mordidas pelo corpo no bairro André Carloni, na Serra , na noite de quinta-feira (12). Vizinhos viram a briga, que começou no meio da rua e terminou dentro de uma casa, e chamaram a polícia.

De acordo com a Polícia Militar , quando os agentes chegaram ao local já viram sangue na frente da casa. A mulher foi até o lado de fora, com um ferimento na palma da mão que sangrava muito. Ela também mancava e estava com várias mordidas e escoriações pelo corpo.

Antes mesmo que os policiais pudessem socorrer a mulher, eles ouviram um gemido vindo de dentro da casa. Os militares então entraram. A escada que dava acesso ao local também estava com sangue.

Lá dentro estava o agressor, de 25 anos, sendo contido pela própria mãe. Ele estava ferido, com cortes nos dedos da mão.

"Ao ver os militares, o indivíduo passou a ficar agressivo tentando se desvencilhar da mãe e posteriormente dos militares que o detiveram. A vítima disse aos militares que ela e o homem brigaram antes de chegar em casa e que o fato foi presenciado por alguns populares que o agrediram. O homem foi encaminhado para o Plantão Especializado da Mulher", detalhou a PM. A mulher foi socorrida para a Unidade de Pronto Atendimento (Upa) de Carapina.

No boletim de ocorrência há ainda a informação de que o suspeito estava muito agressivo. Ele chutava o compartimento da viatura e chegou a dizer que a mulher não iria representar contra ele, e que no dia seguinte ele já estaria tomando cerveja.

De acordo com a Polícia Civil , o suspeito foi autuado em flagrante por lesão corporal na forma da Lei Maria da Penha, sendo encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV).

Mesma noite, outro caso