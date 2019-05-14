Rauliane Souza Silva teve o rosto desfigurado após ser agredida pelo marido Crédito: Divulgação/Arquivo pessoal

Uma jovem de 25 anos teve o maxilar quebrado e ficou com o rosto desfigurado depois de ser agredida pelo marido, em Sooretama , região Norte do Estado. A diarista Rauliane Souza Silva estava na casa da sogra quando tudo aconteceu, no último sábado (13). Ela ficou internada em Linhares e, nesta terça-feira (14), foi transferida para um hospital de Colatina, onde vai passar por cirurgia. Os três filhos da vítima presenciaram toda a violência.

Segundo uma parente de Rauliane, que pediu para não ser identificada, a agressão aconteceu após uma briga do casal. “Ela mora em Vitória e veio para cá por conta da festa de Dia das Mães, foi direto para a casa da sogra em Sooretama. No sábado ela também ficou por lá, não foi para a casa da mãe dela. Por volta de 21 horas, aconteceu a briga. O marido espancou a Rauliane até deixá-la desacordada e depois jogou ela no meio do mato”, contou.

Your browser does not support the audio element. Jovem é abandonada no mato após ter rosto desfigurado pelo marido no ES

Durante a madrugada de domingo (14), a vítima foi encontrada no mato onde foi abandonada. Ela foi levada ao Hospital Geral de Linhares (HGL) por populares. “Ela está muito machucada no rosto e não consegue falar, só na manhã de domingo ligaram para a mãe dela, avisando que a filha dela estava toda arrebentada no HGL”, afirmou a parente.

BRIGA APÓS PEDIDO DE SEPARAÇÃO

Além da agressão, o suspeito ainda levou o celular da mulher. “Aconteceu o bate-boca entre os dois, ele quebrou ela na porrada e aí sumiu com o telefone dela e a chave da casa dela em Vitória. O pouco que a Rauliane conseguiu contar é que estava sentada e ele chegou brigando com ela por causa de outra mulher. Ela disse que já que ele não a queria mais, era melhor separar. Então ele começou a bater nela”, explicou.

A familiar da vítima também revelou que a diarista tem três filhos pequenos de outro relacionamento e as crianças presenciaram as agressões sofridas pela mãe. “Ela não está bem. Pela manhã ela foi para Colatina para fazer um exame e deve passar por uma cirurgia no hospital de lá. O rosto dela está todo deformado, quebrou o maxilar dela todinho. As crianças viram tudo: quando ele chutou a cara dela, viu a hora que ele estava batendo nela e arrancou o cabelo dela com couro cabeludo. Foi horroroso. A menina dela está até traumatizada”, lamentou.

De acordo com a parente, é a primeira vez que acontece essa violência. “Brigar eles brigavam, mas desse modelo não, com essa violência toda não. Eu fico com dó das crianças e da Rauliane, que está sofrendo demais”, disse. O casal estava junto há seis anos.

SUSPEITO AMEAÇA A FAMÍLIA

A família afirma que tem recebido ameaças do acusado. “Ele está nos ameaçando. Ele ficou com a celular da Rauliane e manda mensagem para a mãe dela. Fala que não tem medo da polícia, que se for preso daí uns dias ele sai”, contou a parente da vítima, com medo.

Agora, os amigos e parentes da diarista pedem justiça. “Está todo mundo revoltado com essa covardia que o marido fez com a Rauliane. Eu quero justiça, porque é muito feio o que ele fez, mulher nenhuma merece isso”, disse a familiar, emocionada.

Os parentes não sabem qual o paradeiro do suspeito. “Não sabemos se ele fugiu ou se está em Sooretama. Só sabemos que ficou com o celular dela e fica online, vendo tudo o que está acontecendo”, ressaltou.

REDES SOCIAIS

As fotos de Rauliane bastante ferida estão circulando nas redes sociais. Um irmão da diarista fez uma postagem em um grupo de Linhares, denunciando a agressão, e colocou as imagens. Nos comentários, muitas pessoas se mostraram indignadas com a violência. "Isso não é um namorado, é um monstro", diz um dos comentários.

POLÍCIA CIVIL

Em nota, a Polícia Civil informou que o caso é investigado pela Delegacia de Polícia de Sooretama e a vítima, que está internada, ainda será ouvida para dar andamento nas investigações.

"Até o momento o suspeito não foi detido, e outras informações não serão passadas, no momento, para não atrapalhar o andamento das investigações. A Polícia conta com a colaboração da população e qualquer contribuição para identificação de suspeitos podem ser feitas por meio do Disque-Denúncia 181 ou pelo disquedenuncia181.es.gov.br. O sigilo e anonimato são garantidos", diz a nota.