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Avenida Vitória

Jovem de 17 anos morre em acidente em frente ao Ifes em Vitória

Acidente aconteceu no início da noite deste domingo (24)
Jose Ricardo Medeiros

Jose Ricardo Medeiros

Publicado em 

24 fev 2019 às 22:37

Publicado em 24 de Fevereiro de 2019 às 22:37

Jovem morre atropelada em frente ao Ifes, em Vitória Crédito: Fernando Madeira
Uma jovem de 17 anos morreu no início da noite deste domingo (24) em um acidente na Avenida Vitória, no bairro Jucutuquara, em frente ao Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes). Rarieli Costa Ferrari estava na garupa de uma moto, conduzida pelo namorado, João Otávio Gazoli Dalmaschio, quando ele tentou passar entre um ônibus que estava parado no ponto e um caminhão que estava no pista do meio. Rarieli bateu a cabeça na carroceria do caminhão, caiu e morreu na hora.
O acidente aconteceu no sentido Centro de Vitória. Segundo uma testemunha, a moto do condutor, por ser um modelo de guiador largo, pode ter contribuído para que João desequilibrasse. Rarieli bateu a cabeça no caminhão e o capacete se soltou.  João foi encaminhado ao Hospital São Lucas, em Vitória. Após receber alta, ele deixou o local sem prestar esclarecimentos à Polícia Militar.
O corpo da jovem foi encaminhado para o Departamento Médico Legal. A ocorrência seguiu para a Delegacia Regional de Vitória, junto com a moto. De acordo com a polícia, o condutor da moto não tem Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e o veículo está com o licenciamento atrasado.
"De acordo com o Boletim do Ciodes, o condutor do veículo não possuía CNH e o veículo estava com o licenciamento vencido. A Polícia Civil informa que o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Delitos de Trânsito. Outras informações não serão passadas, no momento, para não atrapalhar as investigações", diz um trecho da nota enviada pela Polícia Civil.
MÃE DIZ NÃO TER TIDO CONTATO COM O JOVEM 
A sogra de Rarieli e mãe do motociclista disse no Departamento Médico Legal de Vitória que ainda não conseguiu contato com o jovem. Ela foi até o local do acidente, mas, segundo ela, foi dito que o jovem já teria sido levado para o hospital. 
Quando chegou ao hospital, a mãe recebeu a informação de que ele teria recebido alta e, até então, ela declarou não ter tido contato com o filho ainda. Ela está no DML (25) com irmãos de Rarieli para fazer a liberação do corpo. 
Com informações de Ygor Amorim e Mayra Bandeira 

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