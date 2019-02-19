Itapoã: mulher é agredida ao pedir para inquilino trocar de apartamento

Uma comerciante foi agredida pelo inquilino, na noite desta segunda-feira (18), depois de pedir para ele mudar de apartamento, para que o local passasse por uma manutenção elétrica. O episódio aconteceu em um prédio localizado em Itapoã, em Vila Velha.
A mulher, que ficou ferida na testa, nos dedos e no antebraço, contou que o inquilino morava no local há seis anos e que, durante esse período, eles chegaram a discutir algumas vezes. Na noite desta segunda (18) ela foi até o apartamento do homem pedir para ele trocar de unidade, porque era necessário fazer manutenção na rede elétrica do apartamento em que ele estava morando. O homem não gostou e partiu para cima da mulher.
"Ele surtou de repente, pegou um martelo e começou a quebrar tudo. Ele pegou tudo, pegou vidro da casa dele, me cortou com os vidros. Só não me matou porque o pessoal segurou ele", contou a mulher.
O prédio onde o crime aconteceu conta com 26 apartamentos e, além do local onde mora o agressor, outros apartamentos também passam por manutenção. O homem conseguiu fugir antes da polícia chegar e o caso agora será investigado pela Delegacia de Santa Inês, em Vila Velha.
Com informações de Tiago Félix, da TV Gazeta