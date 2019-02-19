Itapoã: mulher é agredida ao pedir para inquilino trocar de apartamento

A mulher, que ficou ferida na testa, nos dedos e no antebraço, contou que o inquilino morava no local há seis anos e que, durante esse período, eles chegaram a discutir algumas vezes. Na noite desta segunda (18) ela foi até o apartamento do homem pedir para ele trocar de unidade, porque era necessário fazer manutenção na rede elétrica do apartamento em que ele estava morando. O homem não gostou e partiu para cima da mulher.