Irmãs de 3 e 14 anos são baleadas por grupo de encapuzados em Colatina

Criança e adolescente ficam feridos após serem baleados em Colatina Crédito: Celio Ferreira - Tv Gazeta

Duas irmãs, de três e de 14 anos, foram baleadas na noite de sexta-feira (29), no bairro João Manoel Meneguelli, em Colatina , no Noroeste do Espírito Santo. O alvo, segundo testemunhas, seria um primo das vítimas,. Ninguém foi preso e as meninas não correm risco de morte.

A tia das vítimas contou para a Polícia Militar que seis homens encapuzados subiram a rua e, ao chegarem em frente ao seu portão, dispararam diversas vezes, atingindo suas sobrinhas, mas o alvo seria seu filho. As vítimas foram socorridas por populares ao Hospital Estadual Silvio Avidos e, posteriormente, transferidas para o hospital São José.

No Hospital São José, a mãe das meninas informou para a Polícia Militar que a criança de três anos foi atingida no pé, e a adolescente de 14 anos levou um tiro abaixo do pescoço, próximo à clavícula. Ambas estão fora de risco.

Na casa onde houve os disparos, havia diversas perfurações no portão. Os atiradores pularam o muro do cemitério, tomando destino ignorado, foram realizadas buscas, mas ninguém foi encontrado.