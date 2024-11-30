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Não eram alvo

Irmãs de 3 e 14 anos são baleadas por grupo de encapuzados em Colatina

Testemunhas contaram que seis suspeitos encapuzados teriam cometido o crime e conseguiram fugir; o alvo do ataque seria um primo da criança e da adolescente

Publicado em 30 de Novembro de 2024 às 13:23

Geizy Gomes

Geizy Gomes

Publicado em 

30 nov 2024 às 13:23
Criança e adolescente ficam feridos após serem baleados em Colatina
Criança e adolescente ficam feridos após serem baleados em Colatina Crédito: Celio Ferreira - Tv Gazeta
Duas irmãs, de três e de 14 anos, foram baleadas na noite de sexta-feira (29), no bairro João Manoel Meneguelli, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. O alvo, segundo testemunhas, seria um primo das vítimas,. Ninguém foi preso e as meninas não correm risco de morte.
A tia das vítimas contou para a Polícia Militar que seis homens encapuzados subiram a rua e, ao chegarem em frente ao seu portão, dispararam diversas vezes, atingindo suas sobrinhas, mas o alvo seria seu filho. As vítimas foram socorridas por populares ao Hospital Estadual Silvio Avidos e, posteriormente, transferidas para o hospital São José.
No Hospital São José, a mãe das meninas informou para a Polícia Militar que a criança de três anos foi atingida no pé, e a adolescente de 14 anos levou um tiro abaixo do pescoço, próximo à clavícula. Ambas estão fora de risco.
Na casa onde houve os disparos, havia diversas perfurações no portão. Os atiradores pularam o muro do cemitério, tomando destino ignorado, foram realizadas buscas, mas ninguém foi encontrado.
A Polícia Civil informou que o fato será investigado por meio da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Colatina e, até o momento, nenhum suspeito de cometer o crime foi detido. Para que a apuração seja preservada, nenhuma outra informação será repassada. E reforçou que a população pode auxiliar na investigação por meio do telefone 181. 

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