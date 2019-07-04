Investigação policial conclui que marido matou professora em Aracruz

Na época do crime, o acusado chegou a afirmar para aque levou a esposa para uma igreja localizada no bairro Ideal, por volta das 18h, e que ela teria falado que não seria necessário buscá-la, pois iria a uma pizzaria com uma amiga após o culto. Por volta da meia-noite, ele disse que ainda teria ligado para a mulher, mas que ela havia esquecido o celular em casa.